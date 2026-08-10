Vivir en una isla griega rodeada por el mar Egeo, tener alojamiento sin costo y disponer de buena parte del día para recorrer playas y pueblos parece una propuesta difícil de rechazar.

Sin embargo, existe una condición: quienes sean seleccionados deberán dedicar cinco horas diarias de trabajo, colaborando en un refugio de gatos rescatados.

La oportunidad se encuentra en Siros, una de las islas Cícladas de Grecia, donde una organización busca voluntarios internacionales para ayudar con el cuidado de los animales. A cambio de la colaboración, el programa ofrece alojamiento gratuito y desayuno durante la estadía.

La próxima convocatoria está prevista para septiembre de 2026 y contemplará lugares para quienes quieran realizar la experiencia durante 2027.

Voluntariado en Grecia: ofrecen alojamiento gratis y desayuno a cambio de cuidar gatos rescatados en una isla del mar Egeo. God's Little People Cat Rescue

La propuesta que combina alojamiento gratis, gatos y tiempo libre en Grecia

El programa está pensado para personas que quieran vivir en Grecia una experiencia diferente y, al mismo tiempo, colaborar con una organización dedicada al rescate de animales.

Los voluntarios seleccionados tendrán que cumplir una jornada de aproximadamente cinco horas por día. Una vez finalizadas las tareas, podrán disponer de su tiempo libre para conocer Siros, visitar sus playas, recorrer sus calles y descubrir los paisajes del mar Egeo.

Entre los principales beneficios de la propuesta se encuentran:

Alojamiento sin costo durante la estadía.

Desayuno diario.

Cinco horas de colaboración por día.

Un día libre semanal.

Tiempo disponible para recorrer la isla.

Contacto directo con gatos rescatados y la posibilidad de colaborar con su recuperación.

La propuesta no es un trabajo remunerado, sino un programa de voluntariado . Por eso, aunque la organización cubre alojamiento y desayuno, los participantes deben hacerse cargo de otros gastos relacionados con el viaje y su estadía.

Qué tendrán que hacer quienes sean seleccionados

La colaboración requiere mucho más que alimentar a los animales. Los voluntarios deberán participar en distintas actividades destinadas a mantener el refugio en buenas condiciones y garantizar el bienestar de los gatos.

Entre las tareas previstas se encuentran limpiar los espacios, renovar el agua y la comida, jugar con los animales y brindarles compañía. También pueden colaborar con tareas generales de mantenimiento y administrar medicación básica cuando sea necesario, siempre siguiendo las indicaciones correspondientes.

Para participar es necesario ser mayor de edad, tener una condición física adecuada para realizar las actividades y sentirse cómodo con el contacto cotidiano con gatos .

Además, se solicita un nivel básico o intermedio de inglés y disponibilidad para permanecer durante el período acordado.

Una isla griega busca voluntarios: el programa permite vivir en Siros durante 2027, trabajar cinco horas al día y disfrutar del tiempo libre para recorrer sus playas y pueblos. Shutterstock

Siros, la isla griega que permite vivir una experiencia lejos del turismo masivo

Además del atractivo de participar en el voluntariado, el destino es uno de los grandes puntos fuertes de la propuesta. Siros se encuentra en el corazón del mar Egeo y forma parte del archipiélago de las Cícladas.

Su principal ciudad, Ermúpoli, se caracteriza por sus edificios neoclásicos, calles empedradas, plazas históricas y vistas al mar. A diferencia de destinos mucho más concurridos como Santorini o Míkonos, la isla conserva un ritmo más tranquilo.

Durante los momentos libres, los voluntarios podrán conocer pequeñas playas, pueblos tradicionales, senderos y distintos puntos de interés cultural. También podrán probar platos típicos de la gastronomía griega y disfrutar de los paisajes característicos de las islas del Egeo.