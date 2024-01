Trump vs. Biden: ¿quién ganaría las elecciones hoy según la última encuesta?

El 2024 será el año con más elecciones en la historia, pero la más importante será la del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos, cuando se enfrenten el actual presidente Joe Biden, por el partido demócrata, y el líder del partido republicano y expresidente Donald Trump.

Si bien se repetiría la contienda del 2020, las encuestas ya anticipan cómo saldrán los comicios programados para el próximo 5 de noviembre.

Una encuesta a nivel nacional y online, que realizó Reuters/Ipsos a 4667 estadounidenses seleccionados de forma aleatoria, entre el 3 y 9 de enero, determinó los porcentajes que tienen Biden y Trump de ganar las próximas elecciones. El estudio tiene un margen de error de más o menos 1,5 puntos porcentuales.

La economía global se encamina hacia un crecimiento más débil en 2024

Qué países irán a las urnas este año y cuáles son las elecciones más importantes

¿Quién ganará entre Trump y Biden?

Si bien Biden, al ser presidente no tiene oponentes relevantes en el Partido Demócrata, su nominación estaría asegurada. Mientras que, Trump, también es favorito por amplio margen entre los republicanos, pero hay dudas sobre sus problemas con la Justicia.

En la interna del partido republicano, Trump aventaja a sus rivales por un margen de más de 37 puntos porcentuales, mientras que ninguno de los dos rivales de Biden por la nominación demócrata obtuvo más del 2% de apoyo de los votantes del partido.

De todas formas, la encuesta de Reuters/Ipsos muestra que Biden y Trump comienzan el año como grandes favoritos para la nominación.

El 35% de los encuestados en la encuesta nacional dijeron que votarían por Biden , el mismo porcentaje que dijo que votarían por Trump.

Por otro lado, un tercio de los encuestados indicaron que no votaría a ninguno de los candidatos: alrededor del 13% dijo que no votaría, mientras que el 9% dijo que apoyaría a otro candidato y el 8% dijo que no estaba seguro, según Reuters.

¿Quién podría ganar las elecciones en Estados Unidos si no son ni Trump ni Biden?

Robert F. Kennedy Jr., Reuters

Según el relevamiento, encontraron un interés en candidatos de terceros partidos, como es el caso del activista anti vacunas Robert F. Kennedy Jr., familiar de los Kennedy que se dedicaron a la política. Se postula como independiente y obtuvo el respaldo del 18% de los encuestados cuando fue incluido como opción.

Como resultado, la aparición de una tercera opción redujo el apoyo a Biden en un enfrentamiento a tres bandas al 29% y el apoyo a Trump al 30%.