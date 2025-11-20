Elon Musk volvió a la Casa Blanca tras meses de distancia y en un contexto en el que Donald Trump busca fortalecer alianzas. La reaparición del empresario ocurre después de una confrontación que lo había dejado fuera del centro político del país.

Aunque la tensión entre ambos fue pública, su presencia en Washington y sus movimientos posteriores indican un acercamiento estratégico.

¿Por qué volvió Elon Musk a la Casa Blanca y qué cambió con Donald Trump?

El CEO de Tesla, SpaceX, X y Starlink, regresó el 18 de noviembre para asistir a la cena oficial con el príncipe saudita Mohammed bin Salman, su primera aparición en Washington desde su salida abrupta hace seis meses. Fue un contraste total con la ruptura de junio , marcada por acusaciones vinculadas a los archivos de Epstein y críticas a la política económica de Trump.

Esta vez, el presidente lo respaldó públicamente y minimizó la pelea. Musk compartió la velada con figuras como Tim Cook y Michael Dell, en una señal de distensión y reposicionamiento político.

¿Cuál es el próximo paso del plan de Musk para volver al poder?

Musk retomó su actividad política al participar en un foro de inversión EE.UU.–Arabia Saudita sobre inteligencia artificial, donde compartió panel con Jensen Huang, CEO de Nvidia. El gesto apunta a reconstruir su peso en debates tecnológicos clave.