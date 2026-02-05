Taiwán alcanzó un logro crucial en su modernización naval. En los primeros días de febrero, el submarino Hai Kun completó su primera prueba de inmersión en las aguas poco profundas del puerto de Kaohsiung.

El navío, de 70 metros de eslora, realizó la maniobra exitosamente en lo que supone un avance significativo tras meses de ensayos en superficie y ajustes en el dique.

Cómo es el submarino Hai Kun

El submarino, designado SS-711 y conocido como Narwhal, desplaza unas 2500 toneladas bajo el agua, clasificándolo como un submarino convencional de ataque.

Los ingenieros taiwaneses equiparon la nave con propulsión diésel-eléctrica. Este sistema permite operaciones silenciosas mediante energía eléctrica de baterías que recargan motores diésel.

El diseño del casco adopta modelos europeos precedentes. Incorpora timonas en configuración X que mejoran la maniobrabilidad sumergida y reducen significativamente la firma acústica costera.

Capacidad ofensiva avanzada

El Hai Kun porta seis tubos lanzatorpedos de 533 milímetros. Puede disparar torpedos pesados Mk-48 Mod 6 de origen estadounidense, considerados entre los más avanzados globalmente.

El submarino mide aproximadamente 70 metros de eslora. Desplaza unas 2500 toneladas bajo el agua. Reuters

La embarcación también dispone de capacidad técnica para emplear misiles antibuque Harpoon. Además, puede desplegar minas navales en escenarios de combate definidos.

Lockheed Martin participó en el desarrollo del sistema de combate. La integración incluye sensores avanzados, sonar y sistemas de control para misiones de vigilancia e interdicción.

El programa Indigenous Defense Submarine

El Hai Kun representa el primero de ocho submarinos planificados. Taiwán diseñó el programa IDS para desarrollar capacidad de combate submarino que complemente sus herramientas de defensa asimétrica.

Los ingenieros taiwaneses equiparon la nave con propulsión diésel-eléctrica. Este sistema permite operaciones silenciosas. Reuters

El proyecto enfrentó retrasos y desafíos técnicos significativos desde sus inicios. Las autoridades atribuyeron estas dificultades a la complejidad inherente del programa.

China ejerció presión sobre proveedores internacionales y en entornos diplomáticos. Esta situación obligó a extender los tiempos de ensayo y realizar ajustes en sistemas internos.

Próximos pasos operativos

El submarino ingresó ahora en la fase de pruebas sumergidas progresivas. Las autoridades navales taiwanesas supervisarán rigurosamente cada etapa de validación operativa.

Una vez completadas todas las capacidades requeridas, la Armada recibirá oficialmente el Hai Kun. Este acontecimiento fortalecerá la capacidad de defensa marítima de la isla.

China incrementó sus maniobras militares alrededor de la isla, lo que convierte la capacidad submarina en un elemento disuasivo clave. Captura de video

Contexto estratégico regional y punto de inflexión

Para Taiwán, que desde 1949 se gobierna de forma autónoma mientras Beijing lo reclama como parte inseparable de su territorio, contar con un submarino de fabricación propia representa un avance crucial en su estrategia de defensa.

China incrementó sus maniobras militares alrededor de la isla en los últimos años e intensificó ejercicios con fuerzas navales y aéreas en el estrecho, lo que convierte la capacidad submarina en un elemento disuasivo clave frente a cualquier operación hostil.

Los submarinos, por su naturaleza sigilosa y su capacidad para atacar tanto buques como otros submarinos, son herramientas centrales en cualquier estrategia de defensa marítima moderna, especialmente cuando un país se enfrenta a una fuerza adversaria significativamente superior en números y tecnología.

Con la finalización de los ensayos y la futura incorporación de unidades adicionales del mismo tipo, Taiwán busca fortalecer su disuasión bajo el agua, complicar cualquier plan de bloqueo o invasión y asegurar rutas vitales en el Pacífico occidental, donde la tensión con Beijing marcó gran parte de la agenda de seguridad regional.