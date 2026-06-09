Las unidades comienzan a operar con rutas definidas y marcan el inicio de una transformación en la movilidad urbana.

El sistema de transporte público en Paraguay inició una nueva etapa con la entrada en operación de buses eléctricos donados por Taiwán. La implementación de estas unidades busca modernizar el servicio y mejorar la experiencia de los usuarios en la capital.

Desde su puesta en marcha, el proyecto apunta a reorganizar la movilidad urbana con recorridos establecidos y paradas definidas. Esta transición hacia el transporte público moderno también responde a la necesidad de hacer más eficiente el desplazamiento en zonas de alta demanda.

El despliegue de estos vehículos eléctricos marcó un avance en términos de sostenibilidad y tecnología. Además, posicionó al país dentro de la tendencia regional hacia la movilidad eléctrica, con beneficios tanto operativos como ambientales.

Así será el nuevo sistema de buses eléctricos: qué cambia

El servicio se instauró con un itinerario particular que conectará Asunción con San Lorenzo, funcionando en amplias franjas horarias. Las frecuencias están organizadas a lo largo del día, con intervalos más reducidos en las horas de congestión.

Durante una fase inicial, los operadores y las autoridades llevaron a cabo ajustes técnicos y operativos fundamentados en el comportamiento del tránsito y la demanda de pasajeros. Esto posibilitó optimizar tiempos de viaje y aumentar la eficacia del servicio.

La colaboración entre Taiwán y Paraguay permitió implementar este nuevo sistema de transporte (Fuente: Embajada de Taiwán en Paraguay).

Guía completa del recorrido y operación del servicio

El sistema establece modificaciones significativas en la manera de abordar y descender de los autobuses, priorizando tanto la organización como la seguridad:

El ascenso y descenso solo se permite en paradas oficiales señalizadas .

Se establecieron puntos estratégicos a lo largo del recorrido.

Se buscó mayor regularidad en los tiempos de viaje.

Se mejoró la previsibilidad del servicio para los usuarios.

Estas medidas buscan reducir la informalidad en el transporte y ordenar la circulación en corredores clave.