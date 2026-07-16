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La segunda mitad de julio transcurre con una serie de alertas climáticas para los habitantes de México que podrían experimentar estragos producto del avance de distintas tormentas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene actualizado el pronóstico del tiempo para este fin de semana y advierte por las intensas lluvias que se registrarán en distintos estados del país.
En esta línea, el organismo gubernamental anunció que a partir del sábado podría formarse un ciclón tropical, por lo que se recomienda tomar nota de todas las advertencias y pasos a seguir.
Alerta por lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y vientos de hasta 70 km/h en todos estos estados
Entre el viernes 17 y domingo 19 de julio, el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del territorio nacional, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana.
Al mismo tiempo, se prevé la posibilidad de caída de granizo en las regiones con pronóstico de fuertes precipitaciones, por lo que se aconseja tomar nota de cuáles serán las entidades afectadas.
¿Cuáles serán los estados afectados por las lluvias el viernes 17 de julio?
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (norte y noroeste).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Zacatecas (oeste), Colima, Michoacán (norte y oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).
Alerta por intensas precipitaciones el sábado 18 de julio
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (noroeste) y Sinaloa (centro).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este) y Chihuahua (noreste, oeste y suroeste).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste y sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y sur), Guanajuato (sur), Estado de México (oeste), Guerrero (costa y sureste) y Oaxaca (suroeste).
Uno por uno, los estados con pronóstico de lluvias fuertes durante el domingo 19 de julio
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte y centro).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (este), Jalisco, Colima, Michoacán (norte, oeste y sur), Guanajuato, Querétaro (sur), Estado de México (norte y oeste) y Guerrero (costa).
Alerta por formación de un ciclón a partir del sábado
De acuerdo a los avisos que emitió el SMN de México, durante el viernes se espera que la la onda tropical núm. 19 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Colima.
Este fenómeno podría convertirse en un ciclón tropical en el transcurso del sábado 18 de julio, por lo que se aconseja permanecer atentos ante cualquier alerta del organismo.