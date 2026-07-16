Hay alerta roja por lluvias torrenciales y posible formación de un ciclón a partir del sábado. (Fuente: Freepik / Canva)

La segunda mitad de julio transcurre con una serie de alertas climáticas para los habitantes de México que podrían experimentar estragos producto del avance de distintas tormentas .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene actualizado el pronóstico del tiempo para este fin de semana y advierte por las intensas lluvias que se registrarán en distintos estados del país.

En esta línea, el organismo gubernamental anunció que a partir del sábado podría formarse un ciclón tropical , por lo que se recomienda tomar nota de todas las advertencias y pasos a seguir.

El pronóstico de precipitación total acumulada que regirá hasta el 20 de julio. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

Alerta por lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y vientos de hasta 70 km/h en todos estos estados

Entre el viernes 17 y domingo 19 de julio, el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del territorio nacional , mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana.

Al mismo tiempo, se prevé la posibilidad de caída de granizo en las regiones con pronóstico de fuertes precipitaciones, por lo que se aconseja tomar nota de cuáles serán las entidades afectadas.

¿Cuáles serán los estados afectados por las lluvias el viernes 17 de julio?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes ( 50 a 75 mm ): Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (norte y noroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Zacatecas (oeste), Colima, Michoacán (norte y oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).

El pronóstico del sábado 18 de julio que difundió el SMN de México a toda la población. (Foto: SMN) SMN de México

Alerta por intensas precipitaciones el sábado 18 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas ( 75 a 150 mm ): Durango (noroeste) y Sinaloa (centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes ( 50 a 75 mm ): Sonora (este) y Chihuahua (noreste, oeste y suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste y sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y sur), Guanajuato (sur), Estado de México (oeste), Guerrero (costa y sureste) y Oaxaca (suroeste).

Uno por uno, los estados con pronóstico de lluvias fuertes durante el domingo 19 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes ( 50 a 75 mm ): Sonora (sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (este), Jalisco, Colima, Michoacán (norte, oeste y sur), Guanajuato, Querétaro (sur), Estado de México (norte y oeste) y Guerrero (costa).

Alerta por formación de un ciclón a partir del sábado

De acuerdo a los avisos que emitió el SMN de México, durante el viernes se espera que la la onda tropical núm. 19 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Colima.