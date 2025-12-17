Roma comenzará a cobrar entrada para visitar la Fontana di Trevi, uno de los monumentos más emblemáticos y concurridos de la ciudad. A partir de 2026, los turistas deberán pagar una entrada para acceder a la zona de la famosa fuente barroca. Esta medida busca regular la masiva afluencia de visitantes y proteger el patrimonio histórico.

La decisión se toma en medio de un boom turístico sin precedentes desde el fin de la pandemia y convierte a la Fontana di Trevi en el segundo gran monumento romano en implementar un sistema pago, luego del Panteón.

¿Desde cuándo se cobrará entrada para la Fontana di Trevi?

El cobro comenzará a regir desde el 7 de enero, una vez finalizadas las fiestas de Navidad y la Epifanía. Las autoridades decidieron aplicar una especie de “moratoria festiva” para evitar el impacto de la medida durante uno de los períodos de mayor llegada de turistas a la capital italiana.

Roma se prepara para cerrar el año con cifras récord de visitantes, impulsadas por el Jubileo y eventos masivos como el tradicional concierto de fin de año en el Circo Massimo.

¿Cuánto costará la entrada y quiénes deberán pagar?

El valor del ticket será de 2 euros por persona. La entrada será obligatoria únicamente para los turistas, ya que los residentes de Roma estarán exentos del pago.

Según se informó, habrá dos carriles diferenciados, uno para visitantes y otro para locales, correctamente señalizados, y se podrá pagar con tarjeta de crédito, lo que facilitará el acceso y evitará demoras.

¿Por qué Roma decidió cobrar entrada para la Fontana di Trevi?

La Fontana di Trevi suele ser tomada por asalto por miles de personas cada día, lo que generó problemas de seguridad, conservación y convivencia. Desde diciembre del año pasado, ya se había implementado un sistema que limita el acceso a 400 personas simultáneamente en el área de la fuente.

La nueva medida apunta a regular los flujos turísticos, reducir las aglomeraciones y preservar uno de los íconos más fotografiados del mundo, famoso también por la tradición de arrojar una moneda para asegurar el regreso a Roma.

¿Cuántos visitantes recibe la Fontana di Trevi?

Solo en el primer semestre del año, la Fontana di Trevi recibió más de 5.3 millones de visitantes, superando incluso al Panteón durante todo 2024. De concretarse las proyecciones oficiales, el nuevo sistema podría generar ingresos cercanos a los 20 millones de euros anuales para la ciudad.

El Coliseo continúa siendo el monumento más visitado de Roma, con más de 14,7 millones de entradas y una recaudación superior a los 100 millones de euros en 2024 al año.

¿En qué se utilizará el dinero recaudado?

Las autoridades municipales informaron que los fondos obtenidos por la venta de entradas se destinarán a mejorar los servicios turísticos, el mantenimiento urbano y la conservación del patrimonio histórico, siguiendo el mismo criterio que la tasa turística.

Entre los proyectos financiados se incluyen mejoras medioambientales, reparación de calles, modernización del transporte público y restauración de fuentes históricas de la ciudad.

Fontana de Trevi en Roma. Fuente: Archivo.

La Fontana di Trevi seguirá el camino del Panteón, que desde julio de 2023 cobra una entrada de 5 euros, con gratuidad para menores de 18 años y tarifas reducidas para ciudadanos de la Unión Europea entre 18 y 25 años.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y la ministra de Turismo, Daniela Santanchè, respaldaron la iniciativa como una herramienta para “capitalizar la riqueza cultural” y frenar la saturación turística que afecta al centro histórico de la ciudad.

Cuándo conviene visitar la Fontana di Trevi

Debido a la gran afluencia de público, quienes quieran apreciar la Fontana di Trevi con mayor tranquilidad suelen optar por visitarla al amanecer o durante la noche, cuando disminuye notablemente la cantidad de personas y se puede disfrutar de su majestuosidad sin multitudes.