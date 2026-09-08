Un importante cargamento de carne vacuna argentina fue retirado del mercado en Estados Unidos luego de que las autoridades detectaran que los productos no habían cumplido con un control sanitario obligatorio antes de ser distribuidos.

La medida alcanza aproximadamente a 13.440 kilos de carne cruda importada desde Argentina, que fueron comercializados en los estados de Florida y Texas. Los productos habían sido enviados a comercios mayoristas y minoristas.

El retiro fue comunicado por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), después de que una inspección de rutina detectara que la carne había ingresado al país sin completar la reinspección exigida para los productos cárnicos importados.

Retiran carne argentina en Estados Unidos: qué pasó

El problema detectado no estuvo relacionado con una contaminación confirmada, sino con el incumplimiento de un procedimiento sanitario obligatorio.

La reinspección que exige Estados Unidos permite controlar aspectos como la documentación, el etiquetado, el embalaje y las condiciones del producto, además de realizar determinados muestreos para detectar posibles contaminantes.

Al comprobar que el cargamento había sido distribuido sin completar este proceso, las autoridades ordenaron su retiro inmediato del mercado.

¿Qué carne vacuna argentina fue retirada?

Carne vacuna. Fuente: Freepik.

La medida alcanza distintos cortes de carne vacuna deshuesada procedentes del frigorífico argentino Frigorífico Gorina SAIC.

Entre los productos involucrados aparecen:

Top Sirloin Butt , correspondiente a cuadril sin tapa.

Eye Round , conocido como peceto.

Topside Cap Off , equivalente a nalga sin tapa.

Flat , identificado como carnaza cuadrada.

Knuckle, conocido como bola de lomo.

Los productos tienen el número de establecimiento argentino “EST. N° OF. 2025” y la marca de envío “26644-AA”.

¿Dónde se vendió la carne argentina retirada?

La carne fue distribuida en Florida y Texas, tanto a comercios minoristas como a establecimientos mayoristas.

Los productos fueron elaborados entre el 15 y el 20 de mayo de 2026 y presentan fechas de consumo o congelación comprendidas entre el 15 y el 20 de septiembre de 2026.

Por este motivo, las autoridades recomendaron revisar los productos almacenados en heladeras y freezers para comprobar si coinciden con los datos de la alerta.

¿Es peligroso consumir esta carne?

El retiro fue clasificado como Clase I, la categoría de mayor riesgo utilizada por el FSIS para aquellos retiros en los que existe una probabilidad razonable de que el consumo pueda provocar consecuencias graves para la salud.

El riesgo señalado está relacionado con que la carne no pasó por la reinspección obligatoria, por lo que las autoridades recomendaron no consumir los productos alcanzados por el retiro.