El Gobierno de España puso en marcha una regularización extraordinaria de migrantes que permitirá a cientos de miles de personas en situación irregular acceder a la residencia legal y al permiso de trabajo.

El proceso, aprobado tras un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, comenzará en abril de 2026 y estará vigente hasta el 30 de junio.

Según estimaciones oficiales, alrededor de 500.000 personas podrían beneficiarse de esta medida, que apunta a facilitar la integración social y laboral de quienes ya viven en el país.

¿Qué es la regularización extraordinaria en España?

La regularización extraordinaria es un mecanismo excepcional mediante el cual el Estado permite que personas migrantes en situación administrativa irregular obtengan una autorización de residencia y trabajo.

Esta será la séptima regularización de este tipo en la historia reciente de España y busca dar respuesta al aumento sostenido de extranjeros que residen en el país sin papeles, una situación que afecta especialmente a personas extracomunitarias.

¿Quiénes pueden acceder a la residencia por regularización?

La medida está dirigida principalmente a personas solicitantes de protección internacional y a migrantes que ya se encuentren residiendo en España en situación irregular.

Para acceder al proceso, los solicitantes deberán haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y cumplir con una serie de condiciones establecidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

¿Cuáles son los requisitos para la regularización migratoria?

Los principales requisitos para solicitar la residencia por regularización son:

Acreditar una permanencia continuada en España de al menos cinco meses antes de la solicitud.

Haber ingresado al país antes del 31 de diciembre de 2025.

No tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.

Presentar documentación que pruebe la permanencia en el país, que puede ser pública o privada.

La amplitud de documentos admitidos facilita el acceso al trámite para un mayor número de personas.

¿Qué tipo de permiso se otorga y cuánto dura?

La regularización concede una autorización de residencia con permiso de trabajo, válida para todo el territorio español y para cualquier sector de actividad.

La autorización inicial tendrá una vigencia de un año.

Una vez cumplido ese plazo, permitirá incorporarse a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, favoreciendo una integración progresiva y estable.

Uno de los puntos centrales del proceso es la protección de la unidad familiar. La regularización contempla que los hijos e hijas menores que ya se encuentren en España puedan acceder simultáneamente a la residencia legal.

En estos casos, la autorización para los menores tendrá una vigencia de cinco años, con el objetivo de garantizar estabilidad y evitar situaciones de desprotección.

¿Cómo iniciar el trámite de regularización en España?

Las solicitudes podrán presentarse a partir de abril y hasta el 30 de junio de 2026, una vez completados los pasos administrativos del Real Decreto que regula el proceso.

El plazo máximo de resolución será de tres meses, aunque la admisión a trámite, que se resolverá en un máximo de 15 días, permitirá a los solicitantes comenzar a trabajar desde el primer día.

¿Qué beneficios trae esta medida para migrantes y empresas?

Desde el Gobierno sostienen que la regularización fortalece un modelo de política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia social.

La medida beneficia a las personas migrantes, que acceden a derechos y protección legal, y también a las empresas, que ganan mayor seguridad jurídica al contratar trabajadores. Además, apunta a reducir la economía informal y la precarización laboral.

¿Cuántas regularizaciones extraordinarias hubo en España?

Esta será la séptima regularización extraordinaria en España. A lo largo de las últimas décadas, tanto gobiernos del PSOE como del Partido Popular impulsaron procesos similares.

La más amplia tuvo lugar en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando cerca de 600.000 personas accedieron a la residencia legal.