La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este viernes, 1 de mayo de 2026 en España es de 530,59 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,94%. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha mostrado un aumento en los últimos días, con un dato de 1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Bitcoin Cash han crecido, lo que podría suponer un mayor interés en inversiones relacionadas con criptomonedas. En la última semana, Bitcoin Cash registró un leve descenso del -0.43%, mostrando cierta estabilidad a corto plazo; sin embargo, en los últimos doce meses acumula una caída del -23.77%, lo que evidencia una tendencia bajista y una rentabilidad negativa en el periodo anual. En conjunto, la evolución reciente sugiere oscilaciones moderadas pero con una pérdida de valor significativa a un año, coherente con un entorno volátil y presiones vendedoras. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash se sitúa en 28.14%, lo que es menor que la volatilidad anual de 54.50%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.