El candidato demócrata al Senado James Talarico saluda junto a la candidata demócrata a la Gobernación de Texas Gina Hinojosa este lunes, durante el cierre de campaña en Austin.

En una jornada electoral sin precedentes, los demócratas rompieron una hegemonía republicana de más de 30 años en Texas. Las victorias de Gina Hinojosa a la gobernación y de James Talarico al Senado marcan un viraje político decisivo en lo que históricamente ha sido uno de los bastiones conservadores más emblemáticos de Estados Unidos.

Desde 1994, ningún candidato demócrata lograba ser elegido para un cargo estatal en Texas. Sin embargo, durante 2026 fue escenario de una intensa campaña en la que los propios líderes republicanos advirtieron, durante los meses previos a los comicios, del riesgo de perder el control del estado.

Finalmente, esos pronósticos se hicieron realidad. En ese contexto, la frase “como va Texas, va la nación”, repetida frecuentemente por figuras como el senador Ted Cruz o el saliente gobernador Greg Abbott, adquiere ahora un peso simbólico tras el avance demócrata.

Con 40 votos en el Colegio Electoral —solo por detrás de California—, el vuelco político en el segundo estado más influyente de la nación fue uno de los hitos en una jornada que dejó consecuencias para la administración de Donald Trump.

Tras décadas de derrotas, ¿cómo se explica el triunfo trascendental de los demócratas en Texas? Estas son las claves.

El demócrata James Talarico se convirtió en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años. EFE/ Carlos Ramírez

Talarico, referente de la marea azul en Texas

El demócrata James Talarico se consagró este martes como nuevo senador por Texas tras derrotar al republicano Ken Paxton. La elección del dirigente, exdocente y seminarista presbiteriano, quebró 38 años ininterrumpidos de dominio conservador en ese estado.

Talarico, de 37 años, trabajó en educación antes de lanzarse a la política. En 2011 fue profesor de secundaria en una escuela pública de San Antonio, a través de Teach For America, un programa para universitarios recién graduados, y luego trabajó en una ONG dedicada a la enseñanza de matemáticas para alumnos de primaria y secundaria.

Es abiertamente religioso y cita a Jesús y a su abuelo materno, un pastor bautista, como su inspiración para dedicarse al servicio público. Estudió Gobierno en la Universidad de Texas en Austin, hizo un máster en política educativa en Harvard.

Su discurso de campaña se centró en la protección del sistema educativo público y convirtió la defensa de los estadounidenses comunes frente a las grandes corporaciones en uno de los ejes de su discurso.

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El candidato cuestionó con dureza al establishment conservador, al que calificó de insensible ante los problemas económicos de la ciudadanía. Asimismo, criticó la injerencia de los grandes intereses económicos en la política y prometió promover una “amplia agenda anticorrupción” en el Senado.

El vuelco del voto latino y el factor Hinojosa

La oposición demócrata reconquistó el apoyo de la comunidad latina en bastiones donde Trump se había impuesto dos años atrás. El fenómeno tuvo su máxima expresión en la contienda de Texas: la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, convirtiéndose en la primera latina y en la tercera mujer en la historia del estado en alcanzar ese cargo.

Las tensiones de la agenda local texana también desgastaron la posición del partido gobernante. Las encuestas recientes en la jurisdicción anticipaban el malestar de los votantes latinos con las severas políticas migratorias vigentes, a pesar de haber respaldado la vuelta de Trump a la Casa Blanca en 2024.

El fenómeno del voto familiar también cobró centralidad en Texas. De acuerdo con analistas locales, el comportamiento de los jóvenes votantes estadounidenses apuntó a resguardar a parientes en situación migratoria vulnerable y revertir las leyes migratorias promovidas por la administración federal.

La demócrata Gina Hinojosa hizo historia y se convirtió en la primera latina en gobernar Texas Fuente: EFE Carlos Ramírez

En este contexto, Hinojosa logró movilizar al electorado latino, que representa alrededor de un tercio de los votantes de Texas, mediante anuncios televisivos bilingües y encuentros públicos en español. La respuesta en las urnas fue contundente: este grupo demográfico emitió sus votos en cifras históricamente altas.

Malestar económico

En paralelo, el factor económico operó como un detonante central en el desgaste de la figura de Trump. De acuerdo con una reciente medición del Pew Research Center (PRC), un 74% de los estadounidenses manifestó preocupación por el valor de los combustibles y las tarifas energéticas, variables que impactan directamente en el presupuesto familiar.

La trayectoria ascendente de los combustibles se observó en los datos oficiales hacia el cierre del tercer trimestre. A fines de septiembre, el precio de la gasolina regular finalizó en torno a los u$s 4,30 por galón en Estados Unidos. De acuerdo con la Administración de Información Energética (EIA), representa un incremento del 43,9% respecto de los u$s 2,99 por galón que promediaba en la misma fecha del año previo.

El descontento económico abarcó diversos rubros clave de la vida cotidiana. Un 73% de los encuestados señaló inquietud por los precios de los alimentos y bienes de consumo, mientras que un 69% mostró preocupación por la salud y un 66% por el acceso a la vivienda. Asimismo, el 48% de la población expresa incertidumbre ante las dificultades para conseguir trabajo.