Peugeot 202 en estado ruinoso y algunos edificios en Oradour-sur-Glane. Fotografía del 25 de junio de 2006.

El 10 de junio de 1944, pocos días después del desembarco de Normandía, las SS entraron en Oradour-sur-Glane, un pueblo cercano a Limoges, en Francia, y mataron a sus vecinos. Según The Local, el pueblo fue incendiado y la masacre se planeó como represalia por acciones de la Resistencia. Ochenta y dos años después, el pueblo viejo sigue sin reconstruirse y sus ruinas se conservan tal como quedaron.

Qué pasó el 10 de junio de 1944

El ataque a civiles desarmados lo llevaron adelante tropas de la 3.ª Compañía del 1.er Batallón del Regimiento Der Führer, de la división SS Das Reich.

De acuerdo a History Learning Site, las mujeres y los niños fueron llevados a la iglesia, donde murieron asfixiados o a tiros, y los hombres fueron divididos en grupos y llevados a graneros, donde sus cuerpos fueron cubiertos y quemados.

Marguerite Rouffanche, que fingió estar muerta y salió por una ventana de la iglesia, es la única persona que se cree que sobrevivió dentro del templo. En total, seis habitantes escaparon de la masacre: Robert Hébras, el último sobreviviente, murió en febrero de 2023 a los 97 años.

Cuántas personas murieron y quiénes eran

La cifra histórica de víctimas es de 642, según el sitio oficial del Estado francés Chemins de mémoire. El Centro de la Memoria de Oradour habla hoy de 643, desde que reconoció a Ramona Domínguez Gil como la víctima número 643, de acuerdo a un comunicado del propio centro.

Ramona tenía 73 años, era originaria de Mianos, en Aragón, y había huido del franquismo con cinco familiares. Todos se refugiaron en Oradour y fueron asesinados. Su nombre faltaba en la lista de víctimas hasta que lo detectó el historiador español David Ferrer Revull. Son parte de los 19 refugiados españoles que murieron en la masacre, según el mismo comunicado.

La iglesia de Oradour-sur-Glane, donde murieron mujeres y niños durante la masacre perpetrada por el ejército alemán el 10 de junio de 1944. La fotografía fue tomada el 11 de junio de 2004, exactamente 60 años después de la destrucción de la localidad durante la Segunda Guerra Mundial. Wikimedia Commons / Dennis Wilson

Por qué las ruinas siguen como entonces

El 4 de marzo de 1945 Charles de Gaulle decidió convertir el pueblo en un símbolo del sufrimiento del pueblo francés durante la ocupación. En 1946 la Asamblea Nacional aprobó una ley sobre la conservación de las ruinas y la reconstrucción del pueblo. Las ruinas son un monumento histórico protegido, con la norma de mantenerlas tal como quedaron. El pueblo viejo sigue deshabitado y la vida continúa en un pueblo nuevo, construido en un terreno cercano.

Entre los restos hay coches quemados y oxidados y máquinas de coser oxidadas sobre las mesas, Hay además un viejo Citroën en la plaza central y la iglesia al final de la calle.

El 10 de junio de 2024, en el 80.º aniversario, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier asistió a la ceremonia, invitado por Emmanuel Macron, y destacó la reconciliación franco-alemana.

Cómo visitar Oradour-sur-Glane hoy

A diferencia de los pueblos medievales mejor conservados de España, que se visitan restaurados, Oradour se recorre tal como quedó en 1944. El conjunto recibe cerca de 300.000 visitantes al año, según Chemins de mémoire.

De acuerdo al sitio Destination Limoges, el pueblo está a unos 22 kilómetros de Limoges y se llega en coche o en la línea 12 de autobús. La entrada a las ruinas es gratuita y se recomienda reservar entre 45 minutos y una hora y media para recorrerlas. La guía de visitantes del turismo de Limousin indica que el sitio abre a diario del 15 de enero al 15 de diciembre.

El Centro de la Memoria está cerrado por obras desde el 14 de septiembre de 2025 y está previsto que reabra en junio de 2027, según un comunicado del departamento de Haute-Vienne.

Mientras tanto siguen las visitas guiadas al pueblo, con los guías en locales temporales junto al aparcamiento. En el pueblo están prohibidos los animales, las bicicletas, los patinetes y los patines. Conviene confirmar horarios y condiciones en la web oficial antes de viajar.