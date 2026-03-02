Irán lanzó un nuevo ataque contra Arabia Saudita. Esta vez, el objetivo fue la refinería de Ras Tanura, una instalación estratégica ubicada en la costa del Golfo Pérsico. La refinería pertenece a Aramco, la compañía petrolera estatal saudí y una de las más grandes del mundo. El ataque se produjo a las 7:04 de la mañana del lunes (hora local). Dos drones fueron interceptados en las inmediaciones de las instalaciones. Los escombros derivados de la intercepción cayeron sobre la refinería y provocaron un incendio de carácter limitado. Los equipos de emergencia actuaron con rapidez y controlaron el fuego de inmediato. No se registraron heridos ni fallecidos. El Ministerio de Defensa saudí confirmó los hechos a través de su portavoz, que habló con la cadena Al Arabiya TV. Como medida de precaución, varias unidades operativas de la refinería fueron cerradas temporalmente. Sin embargo, las autoridades saudíes aseguraron que el suministro de productos petrolíferos a los mercados locales no se vio afectado. La situación quedó bajo control en pocas horas. La Agencia Saudí de Prensa difundió el comunicado oficial del Ministerio de Energía. En él se precisó que los daños fueron “limitados” y resultado directo de los escombros de la intercepción. El lenguaje oficial fue medido, pero el mensaje de fondo resultó inequívoco. Ras Tanura no es una refinería cualquiera. Es un proveedor clave de combustibles para el transporte, especialmente diésel, destinado a compradores europeos. También produce cantidades menores de gasolina para distintos mercados internacionales. En las cercanías de la refinería se encuentra la mayor terminal de exportación de Aramco. Esa instalación incluye tanques de almacenamiento, atracaderos en el puerto y puntos de carga en alta mar. Un ataque exitoso allí habría tenido consecuencias globales de enorme magnitud. Los mercados reaccionaron con nerviosismo. Los futuros del crudo Brent subieron aproximadamente un 10% durante la jornada. La tensión en el Golfo volvió a trasladarse directamente a los precios del petróleo a nivel mundial. Los analistas no tardaron en pronunciarse. Torbjorn Soltvedt, experto en Oriente Medio de la firma Verisk Maplecroft, señaló a Reuters que el ataque representa una escalada significativa. Según Soltvedt, la infraestructura energética del Golfo está ahora claramente en el punto de mira de Irán. Aramco, además de su peso energético, tiene una enorme presencia en el mundo del deporte global. La compañía patrocina el Mundial de fútbol y es socio principal de la FIFA. También respalda al equipo Aston Martin en la Fórmula 1, tanto como socio principal como tecnológico. El petróleo brent de referencia en los mercados internacionales se disparó este lunes un 8 %, hasta los u$s 78,22 por barril, tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán, uno de los principales productores de crudo de la OPEP+, y que asimismo controla el estrecho de Ormuz, vía clave del tráfico petrolero y comercial en la región. Los analistas explican que ante las tensiones en Oriente Medio, el foco se sitúa sobre el estrecho de Ormuz, por donde circula casi un 20 % el tráfico de crudo mundial, ante el miedo a que el conflicto pueda provocar una interrupción del suministro. El Departamento de Transporte de EE.UU. emitió este sábado una recomendación para que los buques comerciales eviten navegar por el estrecho, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo. Por su parte, el petróleo intermedio de Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube a esta hora, antes de la apertura oficial del mercado, más del 8,42 %, hasta los u$s 71,62. Con información de Reuters y EFE.