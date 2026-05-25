La empresa DP World, originaria de Emiratos Árabes Unidos, lidera inversiones millonarias en Perú que buscan transformar la infraestructura portuaria y fortalecer el comercio exterior del país

La inversión de DP World en Perú se consolida como uno de los movimientos más relevantes en materia de infraestructura y comercio exterior en la región. Con más de una década de presencia en el país, la compañía ha transformado el funcionamiento del principal puerto peruano y proyecta nuevas expansiones.

Desde su llegada al Puerto del Callao, la empresa de Emiratos Árabes Unidos, con sede en Dubái, ha destinado inversiones millonarias para modernizar las operaciones, mejorar la capacidad de atención de buques y optimizar los tiempos logísticos. Este proceso impacta directamente en la competitividad de las exportaciones y en la dinámica económica nacional.

En un contexto de creciente competencia portuaria en América Latina, el rol de operadores globales como DP World cobra aún más relevancia. Las nuevas inversiones en evaluación podrían redefinir el posicionamiento del Perú como hub logístico en el Pacífico y potenciar su crecimiento económico.

Inversión de DP World en Perú impulsa el desarrollo del puerto del Callao

La llegada de DP World al Puerto del Callao marcó un punto de inflexión en la infraestructura portuaria del país. Desde el inicio de la concesión, la empresa ha invertido más de US$ 1.000 millones en la modernización del Muelle Sur, incorporando tecnología, equipamiento y ampliaciones que permitieron aumentar la capacidad operativa.

DP World es una compañía de Emiratos Árabes Unidos, con sede en Dubái. Está controlada por el gobierno de ese país a través de su fondo soberano. (Fuente: Pexels)

Estas inversiones no solo mejoraron la eficiencia del puerto, sino que también redujeron tiempos de espera y costos logísticos. En términos económicos, esto se traduce en una mayor competitividad para las exportaciones peruanas, facilitando el acceso a mercados internacionales y fortaleciendo sectores clave como el agroindustrial.

Cómo impacta la inversión portuaria en la economía y el comercio exterior

El fortalecimiento del Puerto del Callao tiene efectos directos sobre el comercio exterior del país. Un sistema logístico más eficiente permite movilizar mayores volúmenes de carga en menos tiempo, lo que beneficia tanto a exportadores como importadores.

Además, la inversión de DP World genera un efecto multiplicador en la economía. La mejora en infraestructura impulsa el crecimiento de sectores vinculados como transporte, almacenamiento y servicios, al tiempo que fomenta la atracción de nuevas inversiones extranjeras.

Nuevas inversiones de DP World y el futuro logístico de Perú

En la actualidad, DP World mantiene conversaciones con el Gobierno de Perú para concretar nuevas inversiones que podrían superar los US$ 1.000 millones. Estos proyectos apuntan a ampliar la capacidad portuaria y mejorar la conectividad logística del país.

El avance de estas iniciativas resulta clave en un escenario de competencia regional, donde otros desarrollos portuarios buscan captar mayor tráfico marítimo. En ese contexto, la expansión del Callao podría consolidar al Perú como un nodo estratégico en el comercio internacional y reforzar su crecimiento económico a largo plazo.