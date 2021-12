Ómicron avanza: se suspenden miles de vuelos en todo el mundo

Más de 7000 vuelos fueron cancelados en todo el mundo por las compañías aéreas durante el fin de semana largo navideño por la progresión meteórica de la variante Ómicron del coronavirus, que está afectando sobre todo a las tripulaciones de los aviones.

Aeropuerto en Virgina, EE.UU. - Bloomberg

Y este lunes, casi 2000 vuelos fueron cancelados y otros 2700 acumulaban retrasos, de los cuales centenares tenían como origen o destino a aeropuertos de China , cuyas autoridades no aclararon si el motivo es la aplicación de nuevas medidas de control sanitario u otros motivos.



China endurece las reglas para las empresas que cotizan en el exterior



El portal FlightAware indicaba que las cancelaciones hoy eran de 1954 vuelos, con casi un tercio en EE.UU., y 2693 retrasos.

Por aerolíneas, las dos más afectadas son China Eastern, con 400 operaciones canceladas y 62 retrasos, y Air China, que anuló 193 vuelos y tiene 23 demorados, seguidas por Skywest, Lyon Aire y United. También la china Shenzhen Airlines suspendió 72 operaciones y acumula retrasos en 17.

OMS: "Nos enfrentamos a un tsunami de infecciones por Covid en el mundo"



Muchas aerolíneas tuvieron que poner en cuarentena a pilotos, asistentes de vuelo y otros miembros del personal que se vieron expuestos al Covid . Por ese motivo Lufthansa, Delta y United Airlines debieron cancelar vuelos.

Y este lunes, las acciones de American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc, Delta Air Line Inc y Southwest Airlines Co bajaban entre un 2% y un 3% en las operaciones antes de la campana de apertura en Wall Street.



Según Flightaware, el domingo hubo cerca de 2000 cancelaciones más, de las cuales más de 570 fueron viajes relacionados con Estados Unidos, internacionales o internos.

Ómicron le gana a Delta en Estados Unidos: por qué la nueva variante ya está más extendida



El sábado, el mismo sitio había identificado 2800 cancelaciones de vuelos, 970 de ellos relacionados con Estados Unidos. El viernes las cancelaciones rondaron las 2400 y los retrasos se acercaron a 11.000, también según Flightaware. Y United Airlines anuló 439 vuelos el viernes y el sábado, alrededor del 10% de los programados.

"El pico de casos de Ómicron en todo el país esta semana ha tenido un impacto directo en nuestras tripulaciones y las personas que dirigen nuestras operaciones ", explicó la compañía estadounidense, que dijo que está trabajando para encontrar soluciones para los pasajeros afectados.

Variante Ómicron: los síntomas que la diferencian de la Delta y por qué no hay que confiarse



Delta Air Lines también canceló más de 300 vuelos el sábado y 170 el día anterior, nuevamente según Flightaware, que menciona a Ómicron como causa principal de las anulaciones, y, ocasionalmente, a las condiciones climáticas adversas . Como en el oeste de EE.UU., donde pronosticaron tormentas de nieve y fuertes caídas de las temperaturas.

"Los equipos de Delta han agotado todas las opciones y recursos" antes de llegar a estas cancelaciones, argumentó la aerolínea, informó AFP.

También se cancelaron más de diez vuelos de Alaska Airlines , cuyos empleados dijeron haber estado "potencialmente expuestos al virus" y anunciaron su decisión de ponerse por sí mismos en cuarentena.