Ómicron en Estados Unidos: preocupación porque ya es la variante dominante y sólo el 61% está vacunado

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevas medidas para luchar contra la variante Ómicron, aunque buscó llevar tranquilidad a las personas vacunadas, en una estrategia para conseguir que más personas se inmunicen.

Biden dijo que Ómicron provocará más reinfecciones entre los vacunados -"potencialmente en gran número"-, pero que es poco probable que enfermen gravemente, especialmente las personas que ya se aplicaron la dosis de refuerzo. En este sentido, destacó que el expresidente Donald Trump había recibido un refuerzo y dijo: "tal vez una de las pocas cosas en las que él y yo estamos de acuerdo".

Y, en vísperas de la Fiestas, agregó: "Si estás vacunado y sigues las precauciones que conocemos bien, debes sentirte cómodo celebrando las vacaciones de Navidad como las planeaste. Sabrás que has hecho lo correcto. Disfruta de la temporada navideña".

El preocupante advertencia de la OMS por Ómicron: "Es mejor cancelar las fiestas que estar de luto después"

No obstante, se encargó de hacer una advertencia dura para los no vacunados: "Si no estás completamente vacunado, tenés buenas razones para estar preocupado. Tenés un alto riesgo de enfermarte, y si te enfermás, es probable que contagies a otros, incluidos amigos y familiares. Y los no vacunados tienen un riesgo significativamente mayor de terminar en el hospital o incluso de morir".

Aunque aclaró que "esto no es marzo de 2020" debido a que ya hay más de 200 millones de estadounidenses con esquema completo de vacunación; porque hay suficientes barbijos, respiradores y otros suministros médicos; y porque hoy se sabe mucho más sobre el virus que cuando comenzó la pandemia.

Aproximadamente dos tercios del país recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y más de la mitad del país está totalmente vacunado, según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que agregaron que ahora se administran alrededor de un millón de dosis diarias en todo el país.

La variante Ómicron ya es la causante del 73% de los nuevos casos de coronavirus en los Estados Unidos. Para frenar los contagios, Biden anunció nuevas medidas para ampliar los centros de testeos de Covid-19 en todo el país, junto con la distribución de 500.000 kits de testeo gratuitos y a domicilio desde enero.



El gobierno también desplegará más recursos sanitarios federales para ayudar a los hospitales, actualmente sometidos a una gran presión, e incluso destinará 1000 militares a esa ayuda.

Desde el inicio de la pandemia, Estados Unidos registró casi 51 millones de infecciones y 809.268 muertes relacionadas con el coronavirus, más que cualquier otro país.

Variante Ómicron: alerta la OMS que "contagia a los vacunados y a los recuperados de coronavirus"



La lucha para frenar al Covid-19 fue un eje central de la campaña de Biden, y desde que asumió en enero pasado, se abocó a pleno a ello, incluyendo despejar las dudas que la administración Trump había sembrado respecto a cómo protegerse y al riesgo del virus.

Amplió masivamente la propaganda a favor de la vacunación, y comparó la lucha contra el Covid con la movilización en tiempos de guerra. "Será la primera prioridad, la segunda y la tercera: hacer frente al Covid y reducir la propagación y la tasa de mortalidad", le dijo al New York Times poco antes de asumir la presidencia.