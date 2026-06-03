Las autoridades migratorias de Estados Unidos advirtieron que contar con un pasaporte vigente es un requisito indispensable para realizar viajes internacionales. En ese marco, quienes tengan el documento vencido o se encuentren en pleno proceso de renovación podrían enfrentar inconvenientes al momento de ingresar o salir del país .

Desde los organismos oficiales remarcan que un pasaporte expirado pierde automáticamente su validez para viajar al exterior. Por ese motivo, recomiendan verificar con anticipación la fecha de vencimiento y completar los trámites correspondientes antes de organizar un viaje, ya que la falta de un documento vigente podría impedir el embarque o el ingreso al territorio estadounidense.

Por qué Estados Unidos prohibirá el ingreso y la salida del país con el pasaporte vencido

El pasaporte vigente es el documento clave para cruzar fronteras. Sin él, no está permitido embarcar vuelos internacionales ni completar los controles migratorios .

Las autoridades explican que no se permite viajar con pasaportes vencidos, incluso si la fecha de expiración es reciente. Además, cuando una persona inicia el proceso de renovación, el documento anterior queda invalidado y ya no puede utilizarse.

Quienes hayan postergado el trámite quedan automáticamente fuera del sistema de viajes internacionales hasta contar con un nuevo documento válido.

Condiciones estrictas del Gobierno de EE. UU. para la renovación del pasaporte estadounidense. Fuente: archivo.

¿Cómo renovar el pasaporte y evitar restricciones para viajar?

El Gobierno permite renovar el pasaporte en línea en determinados casos, siempre que se cumplan condiciones específicas. El documento debe haber sido válido por 10 años y no haber expirado hace más de cinco años.

También se exige que la persona no tenga cambios en sus datos personales y que no tenga viajes previstos dentro de las próximas seis semanas.

Requisitos para la renovación del pasaporte estadounidense

Tener más de 25 años

Contar con el pasaporte actual en buen estado

No haber reportado el documento como perdido o robado

Completar la solicitud de forma personal

Para iniciar la solicitud se necesita además una foto digital, datos personales completos y un medio de pago. El costo es de u$s 130 para la libreta del pasaporte, con cargos adicionales si se solicitan otros formatos o envíos más rápidos.

El documento debe haber sido válido por 10 años y no haber expirado hace más de cinco años. Fuente: archivo.

Errores que pueden dejarte sin viajar aunque inicies el trámite

Uno de los principales problemas detectados es el uso de sitios no oficiales que prometen acelerar el proceso. Las autoridades advierten que estos servicios no están autorizados y pueden generar fraudes o demoras.

También es frecuente que las solicitudes sean rechazadas por errores en la información o por no completar el trámite de forma personal , ya que no se permite que terceros lo hagan en nombre del solicitante.

Errores más comunes que generan demoras

Ingresar datos incorrectos o incompletos

No responder a pedidos de información adicional

Utilizar páginas web que no terminan en “.gov”

Intentar que un tercero gestione la solicitud