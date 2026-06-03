La FIFA advirtió que contar con una entrada para los partidos no garantiza el ingreso al país ni la aprobación de una visa.

Miles de personas ya comenzaron a planificar sus viajes para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, las autoridades migratorias y la propia Federación Internacional de Fútbol emitieron una advertencia para quienes deseen ingresar a territorio estadounidense durante el torneo.

Además de tramitar la visa o la autorización de viaje correspondiente, los viajeros deberán asegurarse de cumplir con un requisito clave relacionado con su pasaporte. De lo contrario, podrían enfrentar inconvenientes al momento de ingresar al país anfitrión.

La FIFA advirtió que contar con una entrada para los partidos no garantiza el ingreso al país ni la aprobación de una visa. ChatGPT

Mundial 2026 | Estados Unidos negará el ingreso de viajeros extranjeros a quienes no cumplan con este requisito

La FIFA informó que quienes viajen a Estados Unidos, México o Canadá para asistir al Mundial deberán contar con un pasaporte vigente y con la documentación migratoria correspondiente, ya sea una visa válida, una autorización ESTA o una exención de visa, según el caso.

Además, el organismo recomendó que el pasaporte no venza poco tiempo después del viaje. Como buena práctica, aconsejó que el documento tenga una vigencia mínima de seis meses posteriores a la estadía, e incluso sugirió contar con una validez mayor para evitar contratiempos.

Aunque esta condición puede variar según la nacionalidad del viajero y los acuerdos migratorios vigentes, no cumplir con los requisitos de vigencia del pasaporte podría derivar en restricciones para abordar vuelos o ingresar al país.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan revisar la fecha de vencimiento del documento con suficiente anticipación antes de iniciar cualquier trámite de viaje.

Tener boletos para el Mundial no garantiza el ingreso a Estados Unidos

La FIFA fue clara al señalar que poseer entradas para los partidos de la Copa del Mundo no asegura la emisión de una visa ni el acceso a Estados Unidos, México o Canadá. La decisión final siempre dependerá de las autoridades migratorias de cada país.

Esto significa que los viajeros deberán cumplir con todos los requisitos establecidos por las leyes migratorias, independientemente de haber adquirido boletos oficiales para el torneo. Asimismo, los procesos de evaluación y seguridad continuarán aplicándose de manera habitual para cada solicitante.

Ante los tiempos de espera que todavía existen en algunos consulados, la FIFA recomendó iniciar los trámites lo antes posible para evitar demoras que puedan afectar los planes de viaje.

Qué es el FIFA Pass y quiénes pueden utilizarlo

Con el objetivo de agilizar la atención de los aficionados internacionales, la FIFA y el Departamento de Estado de Estados Unidos pusieron en marcha el FIFA Pass, un sistema que permite acceder a citas prioritarias para entrevistas de visa.

Este beneficio está dirigido exclusivamente a personas que hayan adquirido boletos oficiales para el Mundial a través de los canales autorizados de la FIFA y que necesiten una visa para ingresar a Estados Unidos.

Sin embargo, el FIFA Pass no reemplaza la visa ni garantiza su aprobación. Su función es facilitar la obtención de una entrevista consular en un plazo más corto, mientras que la evaluación migratoria sigue siendo la misma para todos los solicitantes.

Por ello, quienes planeen asistir al Mundial 2026 deberán verificar con anticipación la vigencia de su pasaporte, reunir la documentación requerida y comenzar los trámites migratorios cuanto antes para evitar contratiempos de última hora.