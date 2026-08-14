Las autoridades migratorias de Colombia, Perú y Paraguay continúan aplicando series restricciones a quienes deseen ingresar por sus aeropuertos. El requisito excluyente será tener un pasaporte vigente que cumpla todas las exigencias especificadas por cada país.

Si bien se trata de un requisito clave, muchos viajeros detectan problemas en la documentación a pocos días de un viaje internacional. De esta manera, es clave revisar la vigencia del pasaporte y otros detalles antes de comprar un pasaje de avión para evitar contratiempos tanto en migraciones como en los vuelos.

Qué exigen Colombia, Perú y Paraguay para ingresar a sus territorios

Al viajar al extranjero, l as aerolíneas y autoridades suelen verificar que cada pasajero cumpla con los requisitos documentales establecidos por cada país de destino . Si el pasaporte está vencido o no reúne las condiciones exigidas, el viajero podrá enfrentar restricciones para continuar su viaje.

Las normas internas de Colombia exigen la presentación de un pasaporte válido para poder ingresar. A esto se le suma otra exigencia: el documento deberá tener una vigencia mínima de entre 3 y 6 meses al momento de pasar.

IA Gemini

En caso de Perú, se exigirá presentar un pasaporte o documento válido según la nacionalidad y los acuerdos internacionales vigentes. Los ciudadanos de países de la Comunidad Andina y del Mercosur podrán ingresar solo con un documento nacional de identidad.

Los aeropuertos de Paraguay mantienen las mismas exigencias del pasaporte, con excepciones para quienes integren acuerdos que habiliten el paso con DNI.

Qué otros documentos pueden exigir las autoridades migratorias

Además del pasaporte, las autoridades pueden solicitar otros requisitos según cada nacionalidad. Dentro de los principales documentos se encuentran:

Algún tipo de visa.

Pasajes de ingreso y egreso.

Reserva de alojamiento donde se quedará durante la estadía.

Comprobantes de solvencia económica.

Formularios o declaraciones específicos.

Documentación sanitaria.

Antecedentes penales.

Errores que se deben evitar para no tener problemas al ingresar a un país