El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate internacional tras cuestionar el uso de la llamada Office of Foreign Assets Control, conocida por administrar la “Lista Clinton”, al considerar que dejó de ser una herbramienta contra el narcotráfico y pasó a convertirse en un mecanismo de control político global. Las declaraciones del mandatario colombiano se produjeron en medio de la tensión entre Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva por el sistema de pagos instantáneos PIX, que podría ser incluido en la lista de sanciones estadounidenses si no es retirado. Siga las Elecciones en Colombia 2026 En ese contexto, Petro no solo respaldó al Gobierno brasileño, sino que también propuso expandir el sistema PIX a Colombia, en una postura que combina cuestionamientos geopolíticos, críticas al sistema financiero internacional y una defensa de la soberanía tecnológica en América Latina. El jefe de Estado colombiano afirmó que la lista administrada por la Office of Foreign Assets Control ya no cumple su función original de combatir el narcotráfico, sino que es utilizada como un instrumento de presión política. Según expresó, este mecanismo se habría transformado en una herramienta para “perseguir oposiciones y domesticarlas en el mundo”. En esa línea, calificó el sistema como “aberrante” y vinculado a sectores de extrema derecha que, a su juicio, no respetan la diversidad global. Además, insistió en la necesidad de avanzar hacia una gobernanza internacional más democrática, al considerar que las actuales dinámicas de poder generan desequilibrios y conflictos. En medio del conflicto con Donald Trump, el presidente colombiano expresó su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva y pidió que el sistema PIX se extienda a Colombia como una alternativa financiera regional. El mandatario brasileño defendió el funcionamiento de PIX, asegurando que se trata de un servicio clave para la población y que su Gobierno no cederá ante presiones externas. Incluso, propuso mejorar la plataforma para ampliar su alcance y responder a las necesidades de los ciudadanos. El sistema PIX fue creado en 2020 por el Banco Central de Brasil como una herramienta de pagos instantáneos que permite transferencias rápidas mediante celulares, códigos QR o identificadores digitales. Desde Estados Unidos, la administración de Donald Trump cuestionó el impacto de esta plataforma, al considerar que podría afectar la competencia internacional y el uso del dólar. En ese marco, se iniciaron investigaciones que derivaron en amenazas de sanciones económicas, incluyendo posibles aranceles a Brasil. El presidente Gustavo Petro también cuestionó la efectividad de las políticas actuales contra el narcotráfico, al señalar que la extradición se convirtió en un mecanismo que permite a los criminales negociar beneficios judiciales en ciudades como Miami o Nueva York. Según explicó, esta situación habría facilitado que algunos líderes del narcotráfico operen desde el exterior, fortaleciendo sus redes en otros mercados mientras reducen su exposición en Estados Unidos. Para el mandatario, esto evidencia la necesidad de replantear la estrategia internacional contra este delito. En sus declaraciones, el jefe de Estado colombiano también se refirió a los conflictos internacionales y sostuvo que las guerras actuales solo generan pérdidas para la humanidad. En ese sentido, aseguró haber dialogado con Donald Trump sobre la necesidad de frenar tensiones como las relacionadas con Irán. Además, lanzó fuertes críticas contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien responsabilizó por acciones que calificó como crímenes contra la humanidad. Petro advirtió que este tipo de conflictos profundiza la crisis del sistema global y acelera cambios en la geopolítica mundial.