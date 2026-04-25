En el octavo mes del 2026 tendrá lugar un fenómeno astronómico histórico que no se volverá a repetir hasta dentro de 157 años. Se trata del Eclipse Solar Total que está previsto para el miércoles 12 de agosto. Más allá de ser un espectáculo natural que se podrá apreciar desde la Tierra, también representa un punto de renovación en lo que respecta a el clima energético. La Luna cubrirá al Sol completamente, algo que oscurecerá el día y activará una energía de transformación que se podrá sentir tanto antes como después. El eclipse solar total se dará en el grado 20 de Leo, por lo que afectará particularmente a personas que tengan posiciones astrológicas sensibles como el sol, la luna, el ascendente o el medio cielo en los siguientes signos fijos: Se recomienda verificar en qué casa astrológica está Leo en la carta natal, ya que es el área de tu vida que puede llegar a recibir la energía de transformación de este eclipse. Al tratarse de un eclipse solar en Leo, un signo de fuego y asociado al corazón, los cristales que mejor pueden ayudar a atravesar este periodo son: Es un momento especial para observar la confianza, la expresión personal, la abundancia y la protección del aura frente a los cambios. Este eclipse solar invita no solo a cerrar etapas, sino también a sembrar intenciones y aprovechar su energía en un ritual que ayude en el nuevo ciclo que se abre. Para este ritual se necesita una vela dorada, uno de los cristales anteriormente mencionados, lápiz y papel. El mismo día del eclipse antes de que se ponga el sol se debe limpiar el espacio, idealmente con salvia blanca y sentarse en silencio con el cristal en las manos. Tras respirar tres veces, escribir tres intenciones relacionadas al éxito que buscar manifestar en tu vida. Enciende la vela, y lee tus intenciones como si ya fueran realidad. Por último, deja que la vela se termine de consumir o apágala respetuosamente con los dedos. El ritual se debe repetir durante tres noches consecutivas.