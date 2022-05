La salud de Vladímir Putin: qué le pasa y qué dijo el Kremlin sobre los rumores que le dan 3 años de vida

Uno de los temas tabú en Rusia son la salud y la vida privada del presidente ruso, Vladímir Putin, que cumplirá 70 años en octubre próximo, al punto que casi nunca se discuten en público.

Pero en las redes sociales, la salud de Putin viene siendo repetidamente objeto de debate, a raíz de vídeos y fotografías que lo presentan rígido o con mal aspecto. A eso se le suman declaraciones de exespías de Gran Bretaña que dieron más detalles, y el tema escaló al punto que el Kremlin salió a refutar las versiones.

EUROPAPRESS

Fue el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el encargado de volver a desmentir los rumores de que el presidente esté padeciendo una enfermedad como cáncer o Párkinson, según especularon muchos medios de comunicación en los últimos días.



"Putin aparece en público todos los días. Pueden verlo en las pantallas, leer y escuchar sus discursos. No creo que las personas cuerdas puedan ver signos de algún tipo de enfermedad o dolencia", dijo Lavrov ayer al canal francés TF1.

Sergei Lavrov - BLOOMBERG

Sin embargo, las sospechas empezaron justo después de que Putin, durante varios días a principios de marzo, no hiciera aparición pública alguna a pesar de la guerra en Ucrania.

Y escalaron. La prensa británica, citando a expertos, es de las que más titulares ha dado sobre posibilidad de que Putin sufra párkinson y cáncer. Pero también medios de comunicación rusos independientes como Proekt, que aseguró que podría padecer dos enfermedades: cáncer de tiroides y Párkinson , debido a las constantes visitas médicas que recibe el presidente ruso.

La semana pasada, el exespía británico y antiguo miembro del servicio de inteligencia del Reino Unido Richard Dearlove, aventuró que Putin saldrá en 2023 del Kremlin. "Se irá en 2023, pero probablemente al sanatorio, del que no saldrá como líder de Rusia",

Y explicó que "no digo que no vaya a salir del sanatorio, sino que no saldrá como líder de Rusia". La información proporcionada por Dearlove se suma a la revelada por Christopher Steele, exespía que dirigía la oficina del M16 en Rusia. Según dijo Steele a la emisora LBC, Putin necesita atención médica durante las 24 horas del día.

"Existe una desorganización en el Kremlin. No hay un liderazgo político claro por parte de Putin, que está cada vez más enfermo, y en términos militares, las estructuras de mando no están funcionando como deberían ", detalló el exagente.

QUÉ DICEN LÍDERES EN UCRANIA

La exprimera ministra ucraniana Julia Timoshenko - EUROPAPRESS

La semana pasada, la exprimera ministra ucraniana Julia Timoshenko, declaró en una entrevista al Kleine Zeitung: "¡Olvida todas las historias sobre su salud mental! No tiene nada que ver, ni siquiera nada sobre el cáncer . Piensa racionalmente, tiene una misión que se ha fijado (...) Básicamente quiere destruir nuestras raíces, lo hará hasta el final. No creo en los acuerdos de paz que lo dejan en Donbass y Crimea".



Pero el jefe del servicio de inteligencia militar ucraniano, el general de división Kyrylo Budanov, especuló que está en marcha un golpe de Estado contra el presidente ruso. "Están avanzando hacia eso, nada los detendrá". Además, Putin está gravemente enfermo de cáncer, afirmó, sin dar explicaciones.