La macabra hipótesis detrás de los cinco amigos secuestrados que se mataron entre ellos: "Ritual de iniciación"

En medio de la investigación por los cinco jóvenes desaparecidos en Lago Moreno, ubicado en Jalisco, México, dieron a conocer un estremecedor video que relaciona a las víctimas con un macabro ritual de iniciación a manos de un grupo de narcos mexicanos.

Dante Hernández (22), Diego Lara Santoyo (20), Jaime Adolfo Martínez Miranda (21), Roberto Olmeda Cuéllar (20) y Uriel Galván (19) son amigos desde la infancia y el último 11 de agosto fueron secuestrados por 10 hombres armados, según indicó El Universal.

Desde las canchas del Mirador de Santa Cruz, los habrían trasladado en una camioneta pick up hasta una casa abandonada. Allí, grabaron el impactante video donde una de las víctimas es obligada a matar y degollar a uno de sus amigos .

Fuente: El País.

La macabra hipótesis sobre los cinco amigos que fueron secuestrados en México



En las aterradoras imágenes que circularon por todo México se puede ver a los cinco chicos arrodillados, ensangrentados y atados en el suelo. En ese momento, los secuestradores obligaron a uno de ellos a golpear con una piedra a uno de sus amigos hasta matarlo.

En el mismo lugar, las autoridades encontraron cuatro cráneos y restos óseos calcinados. Mientras que otras partes humanas fueron halladas en el interior de un auto quemado, ubicado a las cercanías de la escena del crimen.

"Todo indica que se trató de una dinámica de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que pone a prueba a los nuevos reclutas, obligándolos a que cometan asesinatos para demostrar 'valor y fidelidad' ", evaluó el consultor de en seguridad, David Saucedo Torres.

Fuente: Fiscalía de Jacinto.

En este sentido, aseguró que ya hace dos años, el grupo de sicarios levantó "centros de entrenamiento y de reclutamiento" en los alrededores de Lagos de Moreno, y sostuvo que en ocasiones es un "reclutamiento forzado".

Según la hipótesis de los agentes a cargo de la investigación, " el quinto joven salvó su vida obedeciendo las órdenes de los sicarios y asesinó a sus compañeros ". Esto se debe a que se encontraron restos de solo cuatro cuerpos.

Tal como indicaron los medios locales, el CJNG se mantiene hace años como el único cartel que ejerce poder en la zona y realiza prácticas de iniciación que incluyen electrocuciones hasta canibalismo.

Sin embargo, el video llevaba la marca de "Puro MZ", que se le atribuye al Mazo Zambada, líder del cartel de Sinaola, aunque los investigadores creen que se trata de una prueba para incriminar al otro grupo.

El desgarrador mensaje del papá de uno de los cinco chicos secuestrados



Armando Olmeda, el papá de Roberto, envió un doloroso mensaje a través de sus redes sociales donde confirmó el fallecimiento de su hijo: " El viernes pasado entregamos a Dios el alma de los muchachos y decidimos ya descansar nosotros también" .

"Gracias por sus oraciones y acompañamiento grandes de lagos. Esperamos que termine su trabajo fiscalía. Nosotros ya queremos descansar la pérdida de nuestros hijos, ya la hemos aceptado" , escribió y sentenció: " los amaremos como ángeles" .

Al momento, la fiscalía no ha dado por fallecidos a los cinco jóvenes de Lago de Moreno. Aunque los familiares confirmaron que eran ellos quienes se encontraban amordazados en "el video del horror".