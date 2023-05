Murió uno de los argentinos atacados a machetazos en México

Benjamón Gamond, uno de los jóvenes argentinos atacado a machetazos en Oaxaca, México, murió este lunes, según confirmó su familia.

"La familia Gamond informa con inmenso dolor que Benjamín no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón pero no alcanzó", publicaron en la res social Instagram.

Quién era Benjamín Gamond, el joven atacado a machetazos en México

Benjamín Gamond tenía 23 años y se encontraba de vacaciones en México junto a Macarena y Santiago Lastra. El joven, oriundo de Córdoba, era quien estaba en peor condición.

Ataque a argentinos a machetazos en México: qué fue lo que pasó

El último viernes, Benjamín, Macarena y Santiago fueron atacados por la espalda por un hombre que los agredió a machetazos en el estado de Oaxaca, México. Se desconoce hasta el momento la identidad del agresor y el motivo que lo llevó a realizar ese ataque.

Según había relatado Marcos Gamond, hermano de la víctima, los jóvenes "fueron abordados por un tipo que los agredió a los tres con un machete". Santiago sufrió una fractura en el brazo , mientras que Macarena debió ser intervenida por "un corte y fractura en el húmero".

En tanto, Benjamín "se llevó la peor parte". "Recibió dos machetazos en la cabeza, con pérdida de masa encefálica. Tiene un ojo comprometido", especificó Marcos.