Choquequirao, cuyo nombre en quechua significa “cuna de oro”, es una ciudadela inca situada en las estribaciones del nevado Salkantay en la región de Cusco, Perú. Esta antigua llaqta se ubica en un terreno agreste y elevado que domina el cañón del río Apurímac, y es considerada una de las principales muestras del urbanismo inca. Este sitio arqueológico, a menudo llamado la “hermana sagrada” de Machu Picchu por su similitud estructural y arquitectónica, ha sido objeto de un proyecto de restauración que ha permitido recuperar andenes prehispánicos y sistemas hidráulicos incas, aportando nueva información sobre las técnicas agrícolas y de manejo de agua utilizadas por los antiguos pobladores. El Ministerio de Cultura de Perú informó que, tras cuatro años de trabajo, se completó la restauración de 187 andenes prehispánicos en el sector de Paqchayoq del Parque Arqueológico de Choquequirao. Estos trabajos, que se extendieron por cuatro años y demandaron una inversión superior a los 10 millones de soles, han permitido comprender mejor las avanzadas estrategias agrícolas y de gestión hídrica de los incas. Los andenes restaurados cumplían funciones agrícolas en terrenos escarpados y, al mismo tiempo, integraban un complejo sistema hidráulico prehispánico que facilitaba el riego y la gestión del agua. Durante la restauración se identificaron canales subterráneos, desarenadores y estructuras que reducen la velocidad del agua, lo que evidencia un sistema hídraúlico sofisticado usado para distribuir y controlar el flujo de agua para el riego y drenaje de los andenes incas. Estas estructuras reflejan el profundo conocimiento que los incas tenían sobre ingeniería territorial y manejo del agua, adaptando el entorno al cultivo sin comprometer la estabilidad del suelo. La integración de canales hidráulicos con los caminos incas revela una planificación que combinaba funciones agrícolas, urbanísticas y ambientales de manera eficiente. El estudio de los sistemas agrícolas e hidráulicos restaurados en Choquequirao ofrece nuevas perspectivas sobre cómo los incas manejaban sus recursos naturales de forma sostenible y eficiente, especialmente en regiones geográficas con alta pendiente como la cuenca del Apurímac. Los datos demuestran que la gestión de recursos en Choquequirao no era ingenua ni básica, sino una combinación integrada de ingeniería, agricultura y planificación urbana muy avanzada para su época. La restauración también evidencia la resiliencia de las infraestructuras incas, que pudieron soportar miles de años de condiciones climáticas y geológicas adversas en los Andes, y ahora aportan información valiosa sobre soluciones sostenibles de ingeniería prehispánica. Conocida como la “cuna de oro”, Choquequirao sigue siendo un sitio arqueológico clave para entender la civilización inca. Su ubicación estratégica, compleja arquitectura y terrazas agrícolas indican que pudo haber funcionado como un centro administrativo, ceremonial y de apoyo logístico, aunque su uso como refugio durante la resistencia contra los conquistadores aún se basa en hipótesis históricas más que en evidencia directa.