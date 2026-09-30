Una excavación realizada bajo el Hotel-Dieu, en la Ile de la Cité, en París, sacó a la luz un muro construido con piedra y madera, cuya técnica es característica de las fortificaciones galas de finales de la Edad del Hierro.

Los arqueólogos creen que podría tratarse de parte del recinto defensivo del oppidum de los Parisii, la comunidad gala asociada con la antigua Lutecia que Julio César mencionó en La guerra de las Galias.

Qué encontraron debajo del Hôtel Dieu

El descubrimiento se produjo durante una excavación arqueológica iniciada en febrero de 2026 en dos patios del Hotel Dieu, a cargo del Servicio Arqueológico de la Ciudad de París y del Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva (Inrap), y bajo la supervisión del Ministerio de Cultura de Francia.

La estructura está formada por bloques de piedra y madera, una técnica utilizada en determinadas fortificaciones galas de la Edad del Hierro. De acuerdo con la información oficial, esta conservado en unos 20 metros.

Detrás de la construcción también apareció una plataforma formada por arena y grava que alcanza casi dos metros de espesor. Todavía se investiga cuál era su función: podría haber tenido un uso defensivo, haber servido como contención o haber cumplido ambas funciones.

Su estado también agrega información. Parte de las piedras presenta señales de haber estado expuesta a temperaturas elevadas y en los alrededores aparecieron restos carbonizados. De acuerdo con los arqueólogos, los detalles son compatibles con la ocupación gala que terminó con un episodio de destrucción por fuego .

Foto del Hotel-Dieu, París. Wikimedia

Qué conexión existe entre Julio César y Lutecia

Durante siglos, los investigadores discutieron dónde estaba exactamente la Lutecia de los Parisii que aparece en los textos de Julio César.

Según el relato, el asentamiento estaba situado en una isla del Sena. Esa descripción contribuyó a sostener la hipótesis de que la Lutecia de los galos se encontraba en la actual Ile de la Cite.

El problema estaba en que los restos arqueológicos no eran los suficientemente claros para confirmar la ubicación.

Ahora, si bien el muro encontrado no resuelve por sí solo esa discusión, aporta un elemento que hasta el momento era difícil de encontrar: una estructura de características vinculadas con las fortificaciones galas en el lugar donde una de las principales hipótesis situaba a la región.

¿Qué falta confirmar sobre el descubrimiento?

Los arqueólogos todavía tienen preguntas. De acuerdo con el Ministerio de Cultura de Francia, los próximos trabajos analizarán la relación del muro con la plataforma de arena y grava, e investigarán si existen más restos debajo de la estructura.

Además, buscarán determinada si el incendio puede vincularse con el episodio del año 52 ac.C Por ahora, als evidencias son compatibles con una destrucción por fuego, pero no permiten fecharla con precisión.

Por su profundidad y frágil estado de conservación, el muro será desmontado bajo un registro arqueológico detallado. También, se realizará una documentación a través de fotogrametría y reconstrucción 3D.

Está previsto además hacer un molde para reconstruir parte de la estructura con piedras originales, que podrían exhibirse luego.

“ Quizá nos enfrentemos a uno de los restos más importantes jamás descubiertos para entender la Lutecia gala ”, indicó Catherine Pégard, ministra de Cultura.

CMPLAB

Un descubrimiento que podría cambiar la historia de París

El diagnóstico realizado en 2019 ya había señalado el alto potencial histórico de la zona del Hotel Dieu.

Sin embargo, la excavación, que permitió estudiar distintas etapas de ocupación del lugar, terminó con el descubrimiento de una estructura que podría aportar nuevas evidencias sobre los orígenes de París.

Si los estudios en cursa confirman la hipótesis, el muro habría formado parte del Oppidum de los Parisii, el asentamiento galo mencionado por Julio Cesar. Esto permitiría vincular de manera directa el París actual con la antigua Lutecia .

La alcaldía de París destacó la importancia del descubrimiento y señaló que el hallazgo permite retroceder más de 2.000 años en la historia de la ciudad.

Cronología del descubrimiento