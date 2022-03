Rusia y Ucrania buscan retomar las conversaciones de paz: qué quiere cada uno y qué están dispuestos a ceder

Tras una pausa de casi tres semanas, Rusia y Ucrania se preparan para retomar las negociaciones de paz en Estambul. Durante el fin de semana, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky envió señales de compromiso al Kremlin, aunque sigue insistiendo en una reunión cara a cara con Vladimir Putin.

Estas nuevas conversaciones son las primeras presenciales desde el 10 de marzo, cuando se reunieron los cancilleres Sergei Lavrov (Rusia) y Dmitro Kuleba (Ucrania).

Recep Erdogan, el presidente de Turquía -que es a la vez miembro de la OTAN y un país cercano a Rusia- resaltó en una conversación telefónica con Putin la necesidad de llegar a un acuerdo de cese al fuego, según reportaron medios turcos.

El ministro Lavrov dijo que "existe la posibilidad de un acuerdo", ya que Moscú cree que la OTAN ha escuchado algunas de sus preocupaciones en materia de seguridad, informó la agencia estatal de noticias Tass.

Rusia ya no solicita la "desnazificación" de Ucrania y está dispuesta a permitir que se incorpore a la Unión Europea si mantiene la no alineación militar, según pudo saber el Financial Times en base a cuatro personas informadas sobre las negociaciones.

El domingo, el presidente ucraniano Zelensky le ofreció al Kremlin declarar la neutralidad del país, abandonar sus intenciones de ingresar a la OTAN (algo que está establecido en la constitución ucraniana) y comprometerse a no desarrollar armas nucleares. A cambio, Rusia debería retirar sus tropas y dar garantías de seguridad para Ucrania.

Según FT, Zelensky busca algo similar al Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece que un ataque a un país de la OTAN es un ataque contra todos los miembros de la alianza . Frente a la negativa de la OTAN de enviar tropas para defender a Ucrania, Zelensky ahora pretende un acuerdo similar que garantice la ayuda de otros países -posiblemente Estados Unidos, el Reino Unido y Turquía- si Ucrania volviera a ser atacada.

En todo caso, el líder ucraniano aclaró que las modificaciones deberían hacerse vía referéndum (en un proceso que podría demorar varios meses), una vez que las tropas rusas estuvieran fuera del territorio. La oferta puede no resultar muy tentadora para los rusos.

De hecho, tanto funcionarios ucranianos como occidentales creen que el gobierno de Putin podría estar usando las conversaciones de paz como una suerte de pantalla, mientras sus tropas se reagrupan para continuar la invasión, que se ha encontrado con más obstáculos de los esperados.

Un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense le dijo a Reuters: "Todo lo que he visto es que [Putin] no está dispuesto a comprometerse en este momento", comentó el oficial después de que Zelensky esbozara una posible forma de poner fin a la crisis, en entrevista con un medio ruso independiente.

Zelenksy también sugirió que podría haber algún tipo de compromiso con la situación en el Donbás, una vez que terminara la invasión.

Pero algunos oficiales ucranianos han sugerido recientemente que Rusia podría estar más dispuesta a comprometerse tras haber visto la dura resistencia ucraniana y las fuertes pérdidas rusas: la OTAN estimó que entre 7000 y 15.000 soldados rusos habrían muerto desde el comienzo de la invasión.

A más de un mes de la invasión, el ejército ruso ha hecho algunos avances, especialmente en el sur, pero todavía no ha logrado tomar ninguna ciudad importante . Oleksandr Markushyn, alcalde de Irpin, una ciudad a pocos kilómetros de Kiev, dijo que las fuerzas ucranianas habían retomado el control del lugar.

Los rusos han aumentado sus ataques aéreos sobre ciudades como Lutsk, Yitomir y Rivne, al oeste de Ucrania, y Jarkov, la segunda ciudad más importante del país después de la capital, donde también se reportaron nuevos bombardeos. Según las autoridades ucranianas, en Mariúpol unos 160.000 civiles siguen sin poder salir de la ciudad que está sitiada por las fuerzas rusas.