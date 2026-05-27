Una nueva disposición estatal en Virginia ha confirmado una modificación significativa en la licencia de conducir, al implementar oficialmente una versión digital que ya puede ser utilizada en aeropuertos, oficinas estatales y varios controles policiales.

Se presenta la nueva identificación digital Mobile ID, una alternativa contemporánea que complementa el documento físico tradicional.

La iniciativa promovida por el Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia (DMV), ha permitido la descarga y activación de la licencia digital a través de dispositivos móviles.

Cierre la gestión de la licencia de conducir en el estado de Virginia

La nueva versión de la licencia de conducir se denomina Mobile ID de Virginia y proporciona a los residentes la capacidad de llevar su licencia de conducir o tarjeta de identificación de manera digital en sus teléfonos móviles.

Esta credencial digital ya cuenta con aceptación en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en diversos aeropuertos del país, así como en oficinas del DMV y ciertos comercios autorizados.

A pesar de que no reemplaza completamente la licencia física, la Mobile ID actúa como una credencial oficial válida para la verificación de identidad en puntos compatibles.

Las autoridades informaron que los conductores deben portar su licencia física al conducir, dado que no todos los agentes ni jurisdicciones están preparados para aceptar la versión digital.

¿Cómo efectuar la solicitud de la nueva licencia digital en el estado de Virginia?

Para obtener la Mobile ID, los conductores deberán seguir los pasos a continuación ante el DMV de Virginia:

Primero, es necesario poseer una licencia de conducir o identificación estatal vigente emitida por el DMV.

En segundo lugar, se debe descargar la aplicación oficial “ Virginia Mobile ID ” desde la tienda de aplicaciones correspondiente al sistema operativo del dispositivo móvil.

Posteriormente, se procederá a verificar la identidad a través de un proceso digital que incluye autenticación biométrica y validación de datos personales.

Una vez culminado el proceso exitosamente, la licencia digital será almacenada en el dispositivo y podrá utilizarse en lugares habilitados, tales como aeropuertos y oficinas estatales.

El trámite es voluntario y no conlleva ningún costo adicional más allá de la licencia tradicional.

¿Cómo proceder con la renovación de la licencia y cuáles son los trámites obligatorios actuales?

La renovación de la licencia física prosigue conforme a los procedimientos establecidos por el DMV, pudiendo efectuarse de manera online, por correspondencia o de forma presencial, según la elegibilidad del conductor.

No obstante, no es suficiente con renovar la licencia convencional, ya que es necesario llevar a cabo el trámite digital para obtener la Mobile ID.

Las autoridades recomiendan comprobar que la licencia satisfaga los requisitos de identificación federal actuales antes de proceder a su renovación, especialmente si se prevé su uso para viajes nacionales en aeropuertos.