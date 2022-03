Este reconocido politólogo le explicó a sus amigos ucranianos por qué la intervención de la OTAN es una mala idea

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que se vio influenciado por la creciente expansión de la OTAN en la esfera de influencia de Vladimir Putin , trajo a colación la discusión sobre el armado del sistema internacional y los puntos resistencia a los que llega.



En simples términos, los ucranianos quieren determinar por sí mismos la integración o no del sistema de cooperación militar de Occidente, mientras que Moscú no pretende ceder si no recibe garantías vinculantes de que la OTAN no incorporará ni a Ucrania ni a Georgia , y que desistirá de la colocación de bases militares en territorios que solían formar parte de la Unión Soviética.

Así, el oriente europeo es, desde esta perspectiva, un tapón, un colchón de seguridad que separa al territorio ruso de la OTAN . Ahí radica la importancia geográfica de Ucrania y la complicación para el encuentro de soluciones satisfactorias para ambos.

LA EXPLICACIÓN DE UNO DE LOS MAYORES EXPERTOS SOBRE EL PANORAMA DE LA GUERRA

"Mis amigos ucranianos siguen molestos por mi incapacidad de aprobar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania", contó el politólogo estadounidense y especialista estadounidense Francis Fukuyama , reconocido por su libro publicado al final de la Guerra Fría, "El fin de la historia".

Fukuyama da una razón principal al hecho de prohibir la circulación de aeronaves rusas en espacio ucraniano: "Necesariamente implicaría a las fuerzas de la OTAN que atacarían directamente objetivos rusos en territorio ruso, con todos los peligros de escalada que esto implica" .

LAS DOS PREGUNTAS DE SUS AMIGOS UCRANIANOS

El politólogo contó también que recibió inquietudes acerca del conflicto y las implicancias que podría haber.

Una de ellas fue acerca de si había una "línea roja" en la que la catástrofe humanitaria que envuelve a Ucrania se hiciera tan grande que justificaría correr tal riesgo. Fukuyama simplemente respondió que no lo sabía: "En todas las intervenciones humanitarias anteriores nunca hubo riesgo de que la esta condujera a una guerra entre grandes potencias con armas nucleares. Durante la Guerra Fría tanto la OTAN como la Unión Soviética actuaron con mucha cautela".

La segunda tiene que ver con la solidaridad entre las democracias liberales como la estadounidense y la ucraniana. Allí, el escritor de "El fin de la historia" fue tajante: "Los ucranianos están luchando y muriendo solos en nombre de nosotros. El mundo fue solidario con ellos pero no comparten actualmente nada parecido a un nivel comparable de riesgo y coste para si mismos" .





UNA ALTERNATIVA PARA LA ESTRATEGIA DE OCCIDENTE

" ¿No tenemos razones para abrir otros frentes contra Moscú, incluídas otras iniciativas militares más allá del reabastecimiento de armas?, yo diría que sí , por el momento tenemos que hacer varias cosas con bastante urgencia", se respondió Fukuyama.

Ya que la zona de exclusión aérea es imposible, la alternativa viable sería el envío más rápido de sistemas de misiles S-300 . "Tenemos que prestar mucha más atención a lo que está sucediendo en el Donbas, existe un riesgo real de que una gran parte del ejército ucraniano pueda ser cortada y atrapada allí", explicó, enfatizando en el punto de sostener la defensa del país presidido por Volodímir Zelensky .

Igualmente, Fukuyama explicó que todo esto implica riesgos que son imposibles de calcular: "Uno puede argumentar plausiblemente que Putin retrocedería ante una fuerte respuesta de la OTAN, o lo contrario, que se desesperará y se intensificará de maneras imprevistas y mortales. La defensa de un orden democrático más amplio puede requerir que rompamos nuestras suposiciones iniciales sobre cuáles son los niveles aceptables de riesgo a asumir ", concluyó.