El submarino Galerna se ha integrado por primera vez en una operación de la OTAN, en un movimiento que refuerza el papel de España en la seguridad internacional. Esta participación marca un hito dentro de la estrategia de defensa en el Mediterráneo, una región considerada clave por su relevancia geopolítica y comercial. La misión en la que participa el submarino Galerna forma parte de un despliegue orientado a garantizar la seguridad marítima. En este contexto, la presencia de unidades militares busca asegurar la libertad de navegación en zonas estratégicas, donde el tránsito de mercancías y recursos resulta esencial. Según informó el Estado Mayor de la Defensa, esta operación representa una oportunidad para consolidar el compromiso español con la OTAN. Además, permite fortalecer la coordinación entre países aliados en un escenario cada vez más sensible desde el punto de vista de la seguridad. El submarino Galerna se ha integrado en la operación de seguridad marítima ‘Noble Shield’, una iniciativa impulsada por la OTAN. Esta misión tiene como objetivo principal garantizar la estabilidad en el Mediterráneo mediante la vigilancia y el control de las rutas marítimas. Desde el Estado Mayor de la Defensa explicaron de forma textual que se trata de una “misión clave” para garantizar la libertad de navegación en zonas estratégicas del Mediterráneo. Esta definición subraya la importancia del despliegue en el contexto actual. Además, el organismo detalló: “El Galerna contribuirá al fortalecimiento de la seguridad y control del entorno marítimo, poniendo de manifiesto la firme voluntad de España en mantener su aportación a las operaciones aliadas en el Mediterráneo”. El submarino Galerna zarpó desde su base en la Flotilla de Submarinos ubicada en Cartagena, Murcia. Desde allí inició su participación en esta operación de la OTAN, que se desarrollará durante un período aproximado de un mes. Durante este tiempo, el submarino Galerna operará en distintas zonas del Mediterráneo. Su objetivo será reforzar la seguridad marítima y contribuir al control de espacios estratégicos en coordinación con otras unidades aliadas. Este despliegue también tiene un valor simbólico dentro de la política de defensa española. Refuerza el compromiso con la seguridad colectiva y la participación activa en misiones internacionales. Además, permite a las Fuerzas Armadas mejorar su capacidad operativa en escenarios reales. La experiencia adquirida en este tipo de misiones resulta clave para futuras intervenciones. La operación ‘Noble Shield’ forma parte de las acciones que la OTAN mantiene activas para prevenir conflictos. Su enfoque está centrado en garantizar la seguridad marítima y la estabilidad en regiones estratégicas. El objetivo es mantener una presencia constante de unidades aliadas en el mar. Estas fuerzas están preparadas para actuar con rapidez ante cualquier amenaza o incidente que pueda surgir. Además, la operación promueve el trabajo coordinado entre distintas naciones. Esta cooperación es fundamental para responder de manera eficaz a los desafíos actuales en materia de seguridad internacional. En este contexto, la participación del submarino Galerna refuerza el papel de España dentro de la OTAN. También contribuye a consolidar una estrategia común orientada a la protección del entorno marítimo. La incorporación del submarino Galerna a esta operación marca su primera participación en este tipo de escenarios. Se trata de un paso importante dentro de su trayectoria operativa y del rol de España en misiones internacionales. Este despliegue representa además la segunda vez que un submarino español participa en la operación. El antecedente inmediato fue el del submarino Isaac Peral, que se desplegó el mes anterior en una misión similar. La continuidad de estas participaciones refleja una estrategia sostenida por parte de España. El objetivo es mantener una presencia activa en operaciones de la OTAN y reforzar la seguridad en el Mediterráneo. De esta manera, el submarino Galerna se suma a un esquema de defensa que busca anticipar riesgos. También apunta a garantizar la estabilidad en una de las regiones más sensibles del mundo.