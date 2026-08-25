Quienes tengan previsto viajar a la Argentina deberán prestar especial atención a la documentación migratoria antes de abordar el avión.

Los controles de ingreso se realizan en los pasos habilitados y, entre ellos, en los principales aeropuertos internacionales del país.

En Ezeiza, Aeroparque y Puerto Iguazú, los viajeros deben presentar la documentación correspondiente y cumplir con las condiciones migratorias aplicables según su nacionalidad y el motivo de su viaje.

Pasaporte para ingresar a Argentina: qué deben revisar los viajeros

El pasaporte debe encontrarse vigente y en buen estado cuando sea el documento utilizado para ingresar al territorio argentino. Las autoridades migratorias verifican la documentación presentada durante el control fronterizo.

Sin embargo, el pasaporte no es el único elemento que puede determinar si una persona está habilitada para ingresar. Dependiendo del país de origen, el viajero puede necesitar además una visa argentina u otra autorización de entrada.

Por eso, antes de viajar es fundamental verificar las condiciones específicas correspondientes a la nacionalidad del pasajero.

¿Quiénes pueden ingresar a Argentina con pasaporte?

IA Gemini

Los requisitos no son iguales para todos los extranjeros. La normativa argentina contempla distintas condiciones según la nacionalidad y la categoría migratoria del visitante.

Para los viajeros que ingresan como turistas, la documentación exigida puede incluir un pasaporte válido y, cuando corresponda, la visa otorgada por una representación consular argentina. Existen además convenios internacionales que pueden modificar estas exigencias.

Esto significa que tener un pasaporte vigente no necesariamente garantiza el ingreso: si la nacionalidad del viajero requiere visa y esta no fue obtenida, el pasajero podría no cumplir con las condiciones migratorias necesarias.

Ezeiza, Aeroparque y Puerto Iguazú: qué ocurre al llegar

Los tres aeropuertos funcionan como importantes puertas de entrada para turistas y viajeros internacionales.

Durante el ingreso, las autoridades realizan el correspondiente control migratorio y verifican la documentación presentada.

La Dirección Nacional de Migraciones cuenta con sistemas destinados a registrar los movimientos de las personas que ingresan y salen del territorio nacional.

Por este motivo, llegar al aeropuerto con un pasaporte que no cumple las condiciones exigidas puede convertirse en un problema incluso si el pasajero ya tiene comprado su boleto aéreo y reservado alojamiento.

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido o deteriorado?

Uno de los puntos fundamentales es el estado del documento.

La información oficial indica que los documentos de viaje utilizados en los controles deben encontrarse vigentes y en buen estado de conservación .

Esto resulta especialmente importante para quienes viajan con pasaporte en lugar de otros documentos de viaje habilitados.

Por eso, antes de salir hacia el aeropuerto, conviene comprobar:

Fecha de vencimiento del pasaporte.

Estado físico del documento.

Que los datos personales puedan leerse correctamente.

Que el documento corresponda al viajero.

Si la nacionalidad exige visa para ingresar a Argentina .

Que cualquier autorización o permiso requerido se encuentre vigente.

La documentación que conviene revisar antes de viajar

Para evitar inconvenientes en el aeropuerto, quienes tengan previsto ingresar a la Argentina deberían verificar con anticipación toda la documentación correspondiente a su situación.

El pasaporte vigente y en buen estado es uno de los principales documentos de viaje cuando corresponde utilizarlo, pero también debe comprobarse si existe algún requisito adicional de visa o autorización.

La recomendación es consultar las condiciones migratorias oficiales antes de comprar el pasaje y nuevamente antes de viajar, ya que las exigencias pueden variar según la nacionalidad, el tipo de viaje y los acuerdos vigentes.