El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se pronunció tras el atentado con carro bomba registrado en la madrugada de este sábado en Cúcuta, Norte de Santander, que dejó al menos 11 personas heridas, entre ellas ocho policías y tres civiles, además de importantes daños materiales. El mandatario electo condenó el ataque y expresó su respaldo a las víctimas y a la Fuerza Pública.

A través de su cuenta oficial en X, De la Espriella calificó el hecho como un acto terrorista y aseguró que la violencia no logrará intimidar al país. En su mensaje manifestó su solidaridad con los uniformados lesionados, sus familias y los ciudadanos afectados, y afirmó que los responsables deberán responder ante la justicia.

De la Espriella rechazó el atentado con carro bomba en Cúcuta

El presidente electo sostuvo que el ataque representa una agresión contra la seguridad de los colombianos y reiteró que su administración mantendrá una postura firme frente a los grupos responsables de hechos violentos.

En su pronunciamiento aseguró que el terrorismo “no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad”, al tiempo que pidió que los autores materiales e intelectuales del atentado sean identificados, capturados y judicializados.

El atentado con carro bomba ocurrió en la madrugada frente al Comando de Policía de Norte de Santander y dejó once personas heridas. Fuente: EFE Mario Caicedo

El mensaje fue publicado a pocos días de su posesión presidencial, prevista para el 7 de agosto, fecha en la que asumirá oficialmente la Presidencia de la República.

Así fue el atentado contra el Comando de Policía de Norte de Santander

La explosión ocurrió hacia las 3:20 de la madrugada frente al Comando de Policía de Norte de Santander, ubicado en el barrio Tasajero de Cúcuta, una zona cercana a viviendas, establecimientos comerciales y al mercado de Cenabastos.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el atentado dejó ocho policías y tres civiles heridos, además de provocar daños en la sede policial, vehículos e inmuebles cercanos. También murió un canino perteneciente a la institución.

Tras la primera detonación se registraron otros artefactos explosivos en el mismo sector, lo que obligó a reforzar las medidas de seguridad mientras avanzaban las inspecciones de las autoridades.

El atentado con carro bomba ocurrió en la madrugada frente al Comando de Policía de Norte de Santander y dejó once personas heridas. Fuente: EFE Mario Caicedo

Autoridades anuncian recompensa y refuerzan las investigaciones

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, se trasladó a Cúcuta para supervisar la situación de orden público, acompañar a los uniformados heridos y coordinar las labores de investigación.

Por su parte, la Alcaldía de Cúcuta rechazó el atentado y expresó su solidaridad con los policías afectados y sus familias.

El atentado con carro bomba ocurrió en la madrugada frente al Comando de Policía de Norte de Santander y dejó once personas heridas. Fuente: EFE Mario Caicedo Mario Caicedo

Entretanto, la Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

Las investigaciones continúan

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer quiénes planearon y ejecutaron el atentado.

Aunque el hecho ocurre en una región donde tienen presencia distintos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y disidencias de las FARC, las autoridades no han atribuido oficialmente la responsabilidad a ninguna organización y continúan desarrollando labores de inteligencia para esclarecer lo sucedido.