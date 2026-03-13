El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que su gobierno mantiene conversaciones con representantes de Estados Unidos con el objetivo de buscar soluciones a las diferencias bilaterales existentes entre ambos países. Tras confirmar el acercamiento inédito en conferencia de prensa, el mandatario explicó que hay un contexto internacional que facilitado el acercamiento. Según Díaz-Canel el propósito principal es “identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen, de la incidencia que tienen”. Además, subrayó la importancia de encontrar soluciones que beneficien a los pueblos de ambas naciones. EN DESARROLLO.