El avión desapareció en 1952 con 52 personas a bordo: 73 años después hallaron algo que nadie esperaba. (Imagen ilustrativa creada con IA)

Durante décadas, el destino final de un avión que cayó al océano tras despegar de Puerto Rico permaneció envuelto en el misterio. aunque el lugar aproximado del accidente era conocido, nadie había conseguido localizar con precisión los restos de la aeronave que protagonizó una de las mayores tragedias aéreas de la época.

Ahora, 73 años después del accidente de Pan Am ocurrido en 1952, una expedición logró identificar el sitio exacto donde descansa el avión en el fondo del mar. El hallazgo no solo permitió reconstruir un episodio histórico de la aviación, sino que también reveló detalles que permanecían ocultos desde hace más de siete décadas.

Cómo encontraron el avión de Pan Am que cayó al océano en 1952

El avión siniestrado era un Douglas DC-4, conocido como Clipper Endeavor, perteneciente a la desaparecida aerolínea Pan American World Airways (Pan Am). Había despegado de San Juan, Puerto Rico, el 11 de abril de 1952, con destino a Nueva York.

A bordo, viajaban 64 pasajeros y cinco tripulantes. Sin embargo, en pocos minutos, después del despegue, la aeronave sufrió la pérdida de sus dos motores del lado derecho y terminó precipitándose sobre el océano.

Aunque varias personas lograron sobrevivir gracias a los equipos de emergencia, 52 ocupantes perdieron la vida al hundirse junto con el avión. Desde entonces, el lugar exacto donde habían quedado los restos nunca había podido determinarse.

Los 52 ocupantes perdieron la vida al hundirse junto con el avión. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

El hallazgo se produjo a más de 600 metros de profundidad

El descubrimiento fue realizado el 2 de junio por la Air/Sea Heritage Foundation, que trabajó junto al programa Expedition Unknown, de Discovery Channel, y la empresa especializada Deep Sea Vision.

Para localizar la aeronave, utilizaron un dron submarino, que permitió detectar los restos a unos 610 metros de profundidad, al norte de Puerto Rico.

La identificación fue posible gracias a imágenes en las que todavía podían verse con claridad el característicos logotipo alado de Pan Am y el nombre Clipper Endeavor, conservados pese al paso de más de siete décadas.

Un accidente que cambió para siempre la historia de la aviación

Más de siete décadas después del accidente, el suceso captó la atención del historiador de la aviación y el ámbito marítimo Russ Matthews, presidente y cofundador de la Air/Sea Heritage Foundation.

Matthews ha dirigido y colaborado en numerosas expediciones para descubrir y documentar importantes naufragios y restos de aeronaves en todo el mundo.

“Conocí por primera vez la historia del Clipper Endeavor mientras investigaba un accidente completamente distinto de Pan Am y me sorprendió que una historia tan importante hubiera desaparecido en gran medida de la memoria pública”, dice Matthews en el comunicado.

“La historia es tan poderosa y su impacto tan trascendental. Todos estamos asombrados y emocionados por este descubrimiento, pero también nos sentimos humildes al recordar lo que ocurrió en ese lugar hace tanto tiempo”, añade.

Por qué el accidente del Clipper Endeavor marcó un antes y un después

Conocido en Puerto Rico como ‘La Tragedia del Viernes Santo’, el accidente se convirtió en un punto de inflexión crucial en la historia de la aviación.

Esto llevó a la Junta de Aeronáutica Civil, precursora de la actual Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), a implementar amplias reformas, incluida la ahora obligatoria charla de seguridad previa al vuelo y las demostraciones de los procedimientos de emergencia.

El Discovery Channel señala en el comunicado que los únicos dos sobrevivientes del accidente han sido contactados.

Con información de EFE