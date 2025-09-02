Una potencia militar comprará nuevos aviones y tendrá la flota más poderosa en la Tercera Guerra Mundial

En medio de un complejo escenario por la presencia de diferentes conflictos bélicos en el mundo, el ejército de Alemania dispuso un nuevo esquema de inversión para la Fuerza Aérea y serán incorporados aviones multimisión para patrullajes marítimos.

Alemania incorporará nuevos aviones para su ejército

Los nuevos aviones que tendrá el ejército alemán serán de tipo P8-A Poseidón, los cuales están destinados para operaciones marítimas de patrullaje. Estas aeronaves se despliegan sobre la estructura de un típico Boeing 737 y son para múltiples usos.

El plan de renovación de las aeronaves forma parte del proyecto "Kurs Marine 2025", el cual contempla una inversión en todas las áreas de división naval de las Fuerzas Armadas de Alemania.

En este sentido, se informó que fueron ocho los P8-A Poseidón que encargó el país europeo y esto implicará la adquisición de aviones de última generación para diferentes misiones de patrullaje, logística y asistencia a naves de ataque.

Cómo son los poderosos aviones que comprará el ejército alemán

Los P8-A Poseidón que se sumarán a las filas de la Fuerza Aérea de Alemania se destacan por su importante poder militar, el cual tiene sensores que conforman un sistema de autoprotección capaz de desviar misiles guiados.

Estos aviones similares a la estructura de Boeing 737 tienen un importante sistema de comunicaciones que puede funcionar como base aérea para apoyo, asistencia y seguridad de otras naves del ejército alemán.

Por su parte, este tipo de aviones son diseñados para las misiones de patrullaje y apoyo a buques en el océano. Gracias a su rendimiento, pueden realizar misiones de gran embestidura en el aire y ofrecen una buena capacidad de combate.

Alemania anunció un incremento en la inversión militar

De cara al 2026, Alemania incrementará su presupuesto militar a 82.700 millones de euros, lo cual representa un equivalente al 32,5%. En este sentido, se alistarán 10.000 nuevos militares a las Fuerzas Armadas.

El objetivo del Gobierno alemán es que el presupuesto militar se equipare al 3,5% de PIB para 2029, lo que representa un incremento anual del gasto para el ejército en todas sus divisiones.

En tanto, el proyecto de inversión militar contempla la renovación de equipamiento logístico y de comunicaciones, vehículos para movilidad en tierra, que va desde camiones de carga hasta instrumentos de ataque, como así también buques, fragatas y aeronaves.

Del mismo modo, el presupuesto para Defensa contará con nuevos elementos para el desarrollo de misiones en tierra, aire y agua, por lo que todas las áreas del ejército de Alemania tendrán mejoras estructurales e integrales.