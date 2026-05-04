En un contexto de tensiones internacionales y reconfiguración del poder global, el crecimiento militar de Brasil ya no se limita a un ámbito regional. Este desarrollo revela no solo su ambición de consolidar su posición en el continente, sino que también pone de manifiesto su intención de desempeñar un papel relevante en el escenario internacional. Esto podría generar implicaciones significativas en la dinámica del poder global. Brasil busca consolidarse como una potencia militar con capacidad de influencia fuera y dentro de América Latina, lo que altera los equilibrios tradicionales. A través de una estrategia de expansión constante, aumento de inversiones en defensa y un enfoque más ambicioso, el gigante sudamericano se ha transformado en un factor que preocupa a las grandes potencias del mundo. De acuerdo con el índice Global Firepower 2025, Brasil se posiciona en el puesto 11° a nivel global y es el primero en América Latina, superando significativamente a naciones como México, Argentina y Chile. El presupuesto destinado a la defensa asciende a más de USD 24.000 millones anuales, con perspectivas de incremento que podrían alcanzar más del 6% hasta 2026. El país lidera la región con más de 366.000 efectivos activos y 1,3 millones en reserva, además de una flota aérea y naval en constante modernización. La colaboración con Saab para la producción de aviones de combate Gripen NG -con tecnología compartida y manufactura en el territorio brasileño- marca un avance significativo: por primera vez, una nación latinoamericana incorpora aviones de generación avanzada en su industria militar. Paralelamente, su programa de submarinos nucleares (PROSUB), desarrollado en conjunto con Francia, avanza en el diseño del primer submarino nuclear de América Latina, una capacidad que únicamente poseen unos pocos países en el mundo. Europa también sigue de cerca este proceso. La venta de aviones de transporte militar Embraer C-390 Millennium a países de la OTAN, como Países Bajos y Suecia, evidencia que Brasil ya es exportador de tecnología militar de alto nivel, un logro impensado hace dos décadas. Esa autonomía tecnológica, sumada a su poder demográfico y a su posición geográfica estratégica, lo convierte en un nuevo actor de peso en el equilibrio global. Beijing, por su parte, ve en Brasil una plataforma ideal para fortalecer su influencia en el Atlántico Sur y en las rutas marítimas que conectan con África. Para Estados Unidos, la expansión militar brasileña representa un desafío silencioso pero concreto. Si bien ambos países mantienen cooperación diplomática y comercial, Washington observa con cautela el creciente acercamiento de Brasil a China y Rusia, tanto en el marco de los BRICS como en proyectos de cooperación tecnológica y defensa.