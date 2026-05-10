La Armada de Estados Unidos está avanzando en la definición de su futuro caza embarcado de sexta generación, un proyecto que será crucial para el poder aéreo naval en las décadas venideras. En el proceso de exploración conceptual se ha presentado una propuesta que ha captado la atención por su audacia: el SM-39 Razor, un avión cuya silueta evoca la forma de un murciélago, con promesas de rendimiento que desafían los límites de la ingeniería contemporánea. Este concepto está relacionado con el programa F/A-XX, destinado a sustituir a los actuales F/A-18 Super Hornet y a operar desde portaaviones en entornos cada vez más competitivos. A diferencia de la Fuerza Aérea, la Marina persigue la creación de una aeronave diseñada específicamente para despegues breves, aterrizajes forzosos y alta resistencia estructural, lo cual brinda la oportunidad de explorar diseños poco convencionales. El SM-39 Razor, propuesto por la firma Stavatti Aerospace, plantea una arquitectura radical basada en un esquema de cuerpo-ala integrado y múltiples secciones de fuselaje. Según sus proyecciones, el avión sería furtivo, bimotor y capaz de mantener supercrucero a velocidades muy superiores a las de los cazas actuales, con estimaciones que llegan hasta Mach 4. El atractivo del diseño no está solo en la velocidad: el concepto apunta a un caza con gran autonomía, elevada carga interna y capacidad para operar como plataforma multifunción en misiones de superioridad aérea, ataque y guerra electrónica. Estas cifras lo ubicarían muy por encima de los estándares actuales de la aviación naval. Sin embargo, expertos en aeronáutica militar advierten que alcanzar esas velocidades con motores turbofán implicaría desafíos extremos en gestión térmica, flujo de aire y firma infrarroja, factores críticos para un avión que debe conservar el sigilo en combate. Pese a su impacto visual y conceptual, el caza “ala de murciélago” genera un marcado escepticismo dentro de la comunidad especializada. Stavatti Aerospace cuenta con un largo historial de diseños conceptuales, pero no ha construido prototipos operativos, un factor clave en un programa tan exigente como el F/A-XX. En un entorno donde gigantes como Boeing y Northrop Grumman concentran la experiencia y los recursos, el SM-39 Razor representa el costado más especulativo del debate sobre el futuro del combate aéreo naval: una muestra de hasta dónde puede llegar la imaginación antes de enfrentarse a los límites de la física y la realidad industrial. Además, la Marina estadounidense no ha confirmado oficialmente que el SM-39 haya sido presentado como una propuesta formal dentro del programa, lo que refuerza la idea de que se trata, por ahora, de una visión futurista más que de un proyecto en fase avanzada.