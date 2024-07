Tras el atentado, Donald Trump anunció quién será su candidato a vicepresidente

Financial Times

En un intento por mostrarse fortalecido tras el atentado que sufriera en un acto de campaña el pasado sábado, Donald Trump anunció quién será su candidato a vicepresidente para las próximas elecciones en los Estados Unidos. Será el senador por el partido Republicado JD Vance. El anuncio ocurrió minutos antes de que se formalizara oficialmente la candidatura de Trump como postulante del Partido Republicano.

Trump, de 78 años, se convirtió en el candidato más firme para habitar la Casa Blanca a partir del año próximo, tras el fallido intento del actual mandatario Joe Biden de mostrarse en condiciones de salud para afrontar un nuevo mandato.

El ex mandatario estadounidense, que busca volver al cargo tras 4 años, realizó el anuncio en Truth Social, su red social favorita desde que se bloqueara su cuenta de Twitter (hoy X, propiedad de Elon Musk, un adherente a Trump).

"Después de una larga deliberación y reflexión, y considerando los tremendos talentos de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de Vicepresidente de los Estados Unidos es el Senador J.D. Vance del Gran Estado de Ohio", escribió el magnate en su cuenta.

JD Vance, de 39 años, podría convertirse en el vicepresidente más joven de la historia de EE.UU.

Quién es JD Vance, el candidato a vicepresidente de Donald Trump

Si llegara a imponerse el Partido Republicano en las elecciones del próximo 5 de noviembre, como se especula en las encuestas, JD Vance sería uno de los vicepresidentes más jóvenes de la historia estadounidense, con solo 39 años.

Vance es senador por Ohio, uno de los considerados "swing states" o estados pendulares que suelen definir la elección presidencial , ya que en esos distritos suele variar el ganador de un comicio a otro y eso termina inclinando la balanza para quien finalmente llegue a la Casa Blanca.

El hoy miembro de la Cámara Alta era un fuerte crítico de Trump dentro de la estructura del Partido Republicano, pero en el último tiempo viró hacia posturas más afines con el 45o presidente de los Estados Unidos.

En su mandato, entre 2016 y 2020, Trump tuvo al ex gobernador de Indiana Mike Pence como compañero de fórmula, pero el vínculo entre ambos se quebró ante la actitud zigzagueante (cuando no no directamente apologética) de Trump hacia la toma del Capitolio en el acto que debía consagrar formalmente el triunfo de la fórmula Biden-Kamala Harris en los comicios.

Trump se negó a reconocer los resultados, y sus seguidores más duros se manifestaron al Capitolio generando escenas inéditas, hasta ese momento, en la historia de los Estados Unidos.