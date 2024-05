Donald Trump culpó a Biden por su condena: "El juicio fue manipulado"

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes al actual mandatario Joe Biden de "manipular" el juicio en el que se lo encontró culpable de falsificar documentos antes de las elecciones de 2016 y adelantó que apelará el fallo.

"El juicio fue muy injusto, algunos de nuestros testigos pasaron por un infierno. El Gobierno obtuvo lo que quiso. Fue un juicio manipulado, pedimos un cambio de Corte, queríamos un juez que no estuviera en conflicto, y no lo permitieron", explicó el republicano en conferencia de prensa, en la que aseguró que será candidato en los próximos comicios.

"Tengo prohibido hablar y, si lo hago, me amenazan con mandarme a la cárcel. Nunca un candidato presidencial estuvo así. Estoy liderando a los republicanos, soy el líder para la presidencia. Esto está hecho por Joe Biden y su gente. Quizás el presidente no sepa mucho de esto, quizás no sabe mucho de nada, pero esto lo ha armado Washington", aseveró con duras palabras hacia el líder demócrata.

"Nunca falsifiqué registros empresariales. Le pagué a un abogado gastos legales, y una persona lo registró en los libros y lo anotó como un gasto legal, eso fue todo. Voy a apelar esta estafa", agregó.

El primer ex presidente condenado

El magnate se convirtió el jueves en el primer ex presidente de los Estados Unidos condenado por un delito al ser declarado culpable por un jurado de Nueva York de falsificar documentos para encubrir un pago para silenciar a una actriz porno antes de las elecciones de 2016.



Tras deliberar durante dos días, el jurado de 12 miembros anunció que había encontrado a Trump culpable de los 34 cargos a los que se enfrentaba.

El juez Juan Merchan fijó la sentencia para el 11 de julio, tres días antes del inicio de la Convención Nacional Republicana en la que se espera la nominación formal de Trump para la presidencia.



Los sondeos de opinión muestran a Trump y a Biden, de 81 años,

en una carrera muy reñida, y las últimas encuestas de Reuters/Ipsos

revelaron que un veredicto de culpabilidad podría costarle a Trump

parte del apoyo de los votantes independientes y republicanos.



"La única manera de alejarlo de la Casa Blanca es con las urnas"

Por su parte, e presidente Joe Biden afirmó el jueves que solo hay una forma de mantener a Trump fuera de la Casa Blanca, y es acudir a las urnas el próximo 5 de noviembre.

"Solo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera del Despacho Oval: en las urnas", apuntó en un mensaje a través de la red social X, en el que pidió donaciones para su campaña, y que publicó una hora después de conocerse el veredicto de culpabilidad contra el expresidente.

Biden no se había pronunciado directamente sobre el veredicto contra Trump, dejando la respuesta política a su equipo de campaña, que consideró que el veredicto del jurado de Nueva York muestra que "nadie está por encima de la ley".

En un comunicado, el director de Comunicaciones de la campaña, Michael Tyler, aseguró que Trump había "creído erróneamente" que no afrontaría consecuencias por "violar la ley para su beneficio personal", pero la realidad demostró que no es así.

La campaña de Biden insistió en que el veredicto no altera el hecho de que la ciudadanía estadounidense se enfrenta a una decisión importante en las urnas en noviembre y recalcó que la "única manera" de impedir que Trump regrese a la Casa Blanca es mediante el voto.

"Delincuente condenado o no, Trump será el candidato republicano a la presidencia", subrayó la campaña.