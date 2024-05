Luciano Benetton renunció al grupo textil y denunció un "agujero dramático" de 100 millones de euros

El fundador de la conocida marca de moda italiana Luciano Benetton anunció su retirada de la empresa y explicó que en las cuentas hay " un agujero presupuestario de unos 100 millones " de euros, en una entrevista publicada este sábado por el diario Corriere della Sera.

"Confié y me equivoqué. Me traicionaron en el verdadero sentido de la palabra", expresó Benetton, quien ocupaba el cargo de presidente ejecutivo del grupo desde 2018 cuando ingresó al mismo.

En este sentido, reconoció que desde hace unos meses entendía que "algo andaba mal" y que la "fotografía del grupo que la alta dirección" repetía en los consejos de administración "no era real ".

¿Qué dijo Luciano Benetton tras su renuncia?

"Lamentablemente habrá que hacer sacrificios. Lo que puedo decir es que se hará el máximo esfuerzo para redescubrir la energía de los mejores tiempos y dar nueva vida a esta marca que tanto representa para nuestra familia".

El consejo de administración de la empresa, encabezado por el consejero delegado, Massimo Renon , expirará el próximo mes y la reunión está prevista para el martes 18 de junio.

Del consejero delegado, al que Benetton nunca mencionó por su nombre, señaló que "nunca" le preguntaron "nada, ni él ni los nuevos colaboradores que trajo", de los que cinco de ellos provienen del área de ventas de una empresa con una "tradición de mercado completamente diferente" a la textil.

Luciano Benetton renunció al grupo textil. (Foto: AP).

"En una de las reuniones del consejo explota la bomba. De repente presentan un agujero presupuestario dramático, un shock que nos deja sin aliento, alrededor de 100 millones" de euros, reveló el empresario.

Y acusó: "O no están preparados hasta el punto de no poder comprender los fundamentos de la empresa, por tanto, de buena fe, pero gravemente inadecuados para las funciones que desempeñaron, o decidieron voluntariamente mantener la realidad de los hechos ocultos y, por lo tanto, omitiendo información valiosa, hasta el punto en que ya no pudieron ocultar la verdad. Habrá una investigación sobre esto".

La situación de la empresa

La empresa, que dejó de cotizar en bolsa en 2012, forma ahora parte del holding Edizione, dividido entre las cuatro ramas de la familia.

"Afortunadamente - subrayó Luciano Benneton - habíamos decidido sacar a Benetton de la bolsa hace algún tiempo. Por lo tanto, los riesgos empresariales estaban y están todos en manos de la familia".

"Dejé la empresa en 2012 con una empresa sana, con una facturación de 2000 millones y un beneficio, aunque la lógica dice que siempre podemos hacerlo mejor. Sólo después de una fuerte insistencia de mi hermano Gilberto decidí regresar en 2018, poco antes de su fallecimiento", recordó tras anunciar su renuncia.

Con información de EFE.