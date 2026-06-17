Decretan feriado el viernes 19 de junio y habrá un nuevo fin de semana largo para todas estas personas

En Estados Unidos, el calendario federal de días festivos contempla en total 11 feriados donde las actividades rutinarias se ponen en pausa para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

En ese marco, el próximo viernes 19 de junio se recordará en todo el país Juneteenth, lo que dará un nuevo fin de semana largo de tres días a miles de trabajadores que respeten este cronograma en sus agendas laborales.

Viernes 19 de junio: ¿dónde habrá un nuevo fin de semana largo?

En este caso, se trata de una festividad conocida como Junetheenth o Día de la Liberación, destinada a conmemorar el fin de la esclavitud de la comunidad afroamericana de Estados Unidos.

El próximo feriado a nivel nacional será recién en mayo.

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el 19 de junio?

Los habitantes de todo el país tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar.

Durante los feriados federales, Bank of America, Wells Fargo, Chase y el resto de los bancos del país cierran sus puertas y suspenden sus operaciones presenciales.

Así como también estarán sin actividad todas las oficinas de gobierno no esenciales y negocios del sector privado que se adhieran al feriado.

El calendario de feriados de 2026 en Estados Unidos

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: