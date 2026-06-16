El Gobierno de Estados Unidos estableció el viernes 19 de junio como feriado federal por el Día Nacional de la Independencia de Juneteenth, generando un fin de semana largo de tres días en todo el país.

Todas las oficinas federales no esenciales permanecerán cerradas y los empleados del gobierno recibirán pago aunque no trabajen .

El día fue reconocido como feriado federal el 17 de junio de 2021, cuando el presidente Joe Biden firmó la Ley del Día Nacional de la Independencia de Juneteenth. La fecha conmemora el 19 de junio de 1865, cuando tropas de la Unión llegaron a Texas para informar a los últimos afroamericanos esclavizados que eran libres, más de dos años después de la Proclamación de Emancipación de Abraham Lincoln.

¿Qué días abarca el fin de semana largo de Juneteenth y qué permanece cerrado?

En 2026, el feriado federal cae en viernes 19 de junio, dando lugar a un fin de semana largo de tres días. El descanso se extiende del viernes al domingo 21; el lunes 22 es día hábil normal.

La Reserva Federal, el NYSE y el Nasdaq no operan ese día y los principales bancos cierran sus sucursales, aunque los cajeros automáticos y la banca en línea permanecen disponibles. El Servicio Postal (USPS) tampoco realiza envíos ni entregas.

¿Qué cierra el viernes 19 de junio?

Oficinas del Gobierno federal

Servicio Postal (USPS)

Bolsa de Nueva York (NYSE) y Nasdaq

Bancos bajo la Reserva Federal

Tribunales y agencias federales

La Reserva Federal, el NYSE y el Nasdaq no operan ese día y los principales bancos cierran sus sucursales. Freepik

¿Quiénes tienen el día libre y en qué estados se observa el mega feriado?

Todos los empleados federales reciben el día libre con goce de sueldo. En el sector privado no existe obligación legal, aunque muchas empresas optan por otorgarlo.

Al menos 33 estados y el Distrito de Columbia otorgan a sus empleados estatales un día libre pago por Juneteenth en 2026. En California es feriado legal desde 2022, pero el día libre es optativo: los trabajadores estatales pueden tomarlo en lugar de un día personal.

¿En qué estados los empleados estatales tienen el día libre pago?