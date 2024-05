Cuál sería la condena a Donald Trump: ¿podrá llegar a Presidente?

Donald Trump se convirtió el jueves en el primer ex presidente de Estados Unidos condenado por un delito al ser declarado culpable por un jurado de Nueva York de falsificar documentos para encubrir un pago para silenciar a una actriz porno antes de las elecciones de 2016.

Tras deliberar durante dos días y de alcanzar la unanimidad, un requisito para cualquier veredicto, el jurado de 12 miembros anunció que había encontrado a Trump culpable de los 34 cargos a los que se enfrentaba.

El juez Juan Merchan fijó la sentencia para el 11 de julio, tres días antes del inicio de la Convención Nacional Republicana en la que se espera la nominación formal de Trump para la presidencia.

El magnate, por su parte, volvió a declararse inocente, adelantó que apelará el fallo y apuntó contra Joe Biden, acusando al actual mandatario de "manipular" el proceso legal en su contra.

"El juicio fue muy injusto, algunos de nuestros testigos pasaron por un infierno. El Gobierno obtuvo lo que quiso. Fue un juicio manipulado, pedimos un cambio de Corte, queríamos un juez que no estuviera en conflicto, y no lo permitieron", se defendió el republicano en conferencia de prensa este viernes.

"Tengo prohibido hablar y, si lo hago, me amenazan con mandarme a la cárcel. Nunca un candidato presidencial estuvo así. Estoy liderando a los republicanos, soy el líder para la presidencia. Esto está hecho por Joe Biden y su gente. Quizás el presidente no sepa mucho de esto, quizás no sabe mucho de nada, pero esto lo ha armado Washington", aseveró con duras palabras hacia el líder demócrata.

Cuáles son las posibles sentencias contra Donald Trump después de la condena

El veredicto sumerge a los Estados Unidos en un territorio inexplorado antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, en las que Trump intentará recuperar la Casa Blanca frente al presidente demócrata Joe Biden

El próximo 11 de julio, el republicano podría ser condenado a una pena máxima de cuatro años de cárcel.

Sin embargo, los condenados por ese tipo de delito habitualmente suelen recibir penas más cortas, multas o libertad condicional.

En caso de ser condenado a prisión, el encarcelamiento no le impediría hacer campaña, ni asumir el cargo si ganara, lo que llamó a Biden a pedirle a los estadounidenses rechazar su candidatura "en las urnas".

"Solo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera del Despacho Oval: en las urnas", apuntó en un mensaje a través de la red social X, en el que pidió donaciones para su campaña, y que publicó una hora después de conocerse el veredicto de culpabilidad contra el expresidente.

Los sondeos de opinión muestran a Trump y a Biden, de 81 años, en una carrera muy reñida, y las encuestas de Reuters/Ipsos revelaron que un veredicto de culpabilidad podría costarle a Trump parte del apoyo de los votantes independientes y republicanos.

Los delitos por los que fue encontrado culpable Donald Trump

Los 34 delitos por los que fue encontrado culpable Trump se sustentan en cheques, facturas por conceptos incorrectos y reembolsos para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, con quien pasó una noche en una suite del Lago Tahoe.

El jurado dio por probado que Trump falseó, voluntariamente y con conocimiento, los reembolsos a su entonces fiel colaborador y asesor legal Michael Cohen por valor de 420.000 dólares con la intención de ocultar el pago a Daniels antes de las elecciones de 2016, a cambio de mantener sus secretos.

Trump quería que no se diera a conocer la versión de Daniels sobre un supuesto encuentro sexual entre ambos en un hotel del Lago Tahoe (California) en 2006, durante un torneo de golf.

Stormy Daniels.

Los pagos se realizaron en 2017 y los documentos que dan pie a los 34 cargos son 11 cheques, 12 comprobantes de pago y 11 facturas destinados a Cohen por valor de 420.000 dólares.

De ese monto, detalla la agencia EFE, 130.000 dólares fueron ocultados de diversos modos para reembolsar a Cohen el pago por el mismo monto a Daniels, 180.000 fueron derivados a cubrir posibles consecuencias fiscales, 60.000 en un bono para Cohen y 50.000 para otros gastos a proveedores.

Esos 130.000 dólares se intentaron ocultar en 12 reembolsos de 35.000 dólares (unos 32,3 mil euros) que constaban incorrectamente como "gastos legales".

Hasta nueve reembolsos en forma de cheque llevaban la firma de Donald Trump.