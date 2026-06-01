Construyen el centro comercial más imponente del sur del país: tendrá más de 4500 metros de locales y un hotel de 100 habitaciones. Foto: Gestión y Desarrollo Deal

El oeste de Sevilla sigue creciendo a buen ritmo y una de las noticias más esperadas para los vecinos del Nuevo Bulevar de Mairena del Aljarafe es ya una realidad en marcha: la construcción del primer parque comercial del barrio.

Esta edificación promete convertirse en uno de los más imponentes del sur del país por su combinación de superficie comercial, estacionamiento y un hotel integrado.

Construyen el centro comercial más imponente del sur del país: tendrá más de 4500 metros de locales y un hotel de 100 habitaciones. Foto: Gestión y Desarrollo Deal

¿Cómo será el nuevo centro comercial de Sevilla?

El proyecto se desarrollará sobre una parcela de 7000 metros cuadrados con una edificabilidad total de 10.400 m². De estos, más de 4500 metros cuadrados se destinarán a locales comerciales en planta baja.

Además, el complejo incluirá un hotel de dos estrellas con 96 habitaciones ubicado en la primera planta y 208 plazas de aparcamiento en el sótano.

La promotora Gestión y Desarrollo Deal S.L. es la empresa encargada de impulsar este ambicioso desarrollo comercial. Según la confirmación a los medios españoles, el parque comercial se situará estratégicamente entre las avenidas del Jardinillo y Albert Einstein, muy cerca de la Avenida de las Civilizaciones, en pleno corazón del Nuevo Bulevar.

¿Qué locales ofrecerá el nuevo centro comercial?

En la planta baja se instalarán tiendas destinadas principalmente a alimentación, retail y bazares, además de dos locales de restauración . La empresa optó por un modelo de alquiler en lugar de venta de locales, lo que facilita la llegada de operadores interesados.

Construyen uno de los centros comerciales más grandes del sur: más de 4500 metros de locales, parking para 200 autos y un hotel de 100 habitaciones Mairena Nuevo Boulevar

Actualmente, ya hay “bastantes interesados” y se encuentran en fase avanzada de negociaciones con varias firmas.

Este nuevo equipamiento no solo dará servicio a los miles de vecinos que ya viven en el Nuevo Bulevar (un barrio en continua expansión residencial), sino que también está diseñado para atender a municipios cercanos como Almensilla o Palomares del Río.

¿Cómo avanzan las obras y cuándo abrirán?

El proyecto avanza a buen ritmo:

El estudio de detalle ya fue aprobado de manera definitiva.

Se encuentra a la espera de la licencia de obras del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe , trámite que podría tardar entre 3 y 4 meses.

Las obras tienen previsto comenzar a finales de 2026 .

La apertura está programada para la primavera de 2028, tras unos 16 meses de construcción.

Desde la promotora también iniciaron conversaciones con constructoras para poder arrancar las obras antes de que finalice el año 2026.