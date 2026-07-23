Viajar a España, Francia, Reino Unido o cualquier otro destino de Europa requiere cumplir con un requisito indispensable: contar con un pasaporte vigente y en buen estado . En aeropuertos como Barcelona-El Prat, Madrid-Barajas, Ibiza, Londres-Heathrow y París-Charles De Gaulle, las aerolíneas y las autoridades migratorias pueden impedir el embarque o incluso denegar el ingreso a quienes presenten un documento vencido o que no cumpla con los requisitos exigidos.

Postergar la renovación del pasaporte puede arruinar un viaje antes de subir al avión. Además de la documentación migratoria correspondiente, las compañías aéreas verifican la vigencia y el estado del documento durante el check-in, mientras que los controles fronterizos realizan una segunda revisión al arribar al destino.

¿Qué controlan las aerolíneas antes del embarque?

En la mayoría de los casos, el problema se detecta durante el check-in. Las compañías aéreas están obligadas a comprobar que cada pasajero cuente con la documentación necesaria para ingresar al país de destino y utilizan para ello las bases de datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), donde figuran los requisitos migratorios vigentes.

Si el pasaporte está vencido, presenta daños que dificultan su lectura —como páginas desprendidas, datos ilegibles o tapas deterioradas— o no cumple con el período mínimo de vigencia exigido por el país de destino, la aerolínea puede impedir el embarque.

Las empresas realizan este control porque pueden recibir sanciones económicas si transportan pasajeros que no cumplen con la documentación requerida.

Los requisitos para ingresar al Espacio Schengen

Una vez en el aeropuerto de destino, el control definitivo queda en manos de las autoridades migratorias. En países como España, Francia e Italia rige el Código de Fronteras Schengen (Reglamento UE 2016/399), que establece las condiciones de ingreso para los viajeros procedentes de países que no pertenecen a la Unión Europea.

Para estos pasajeros, el pasaporte debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del Espacio Schengen.

Haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores.

¿Qué exigen las autoridades del Espacio Schengen?

Además, los agentes fronterizos pueden solicitar documentación complementaria, como:

Reserva de alojamiento o carta de invitación.

Billete de regreso o de continuación del viaje.

Demostración de medios económicos suficientes para cubrir la estancia.

Documentación que justifique el motivo del viaje cuando corresponda.

¿Qué ocurre con quienes viajan desde España o la Unión Europea?

Los ciudadanos españoles y del resto de los países de la Unión Europea pueden desplazarse dentro del espacio comunitario utilizando un pasaporte vigente o, en muchos casos, un documento nacional de identidad válido.

Sistema de Entradas y Salidas en los países del Espacio Schengen. Fuente: Shutterstock

Sin embargo, cuando el viaje implique salir o ingresar desde un país tercero, disponer de un pasaporte en vigor sigue siendo obligatorio, ya que un documento vencido o deteriorado puede impedir tanto el embarque como el ingreso al país de destino.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan revisar la fecha de vencimiento del pasaporte con suficiente antelación y renovarlo antes de viajar para evitar inconvenientes en aeropuertos como Barcelona, Madrid, Ibiza, París, Londres o cualquier otra terminal internacional donde se exija documentación vigente