China respaldó el reclamo argentino por Malvinas en la ONU: le piden al Reino Unido que retome el diálogo.

El gobierno de China reiteró en la ONU su apoyo al reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas. El apoyo sucedió en el marco del debate general sobre descolonización de la Cuarta Comisión de la Asamblea General.

Sun Lei, el embajador y representante permanente adjunto de China ante el Organismo, le reclamó al Reino Unido que se abran las negociaciones para tener una solución “pacífica, justa y duradera”. La declaración llega en medio de un contexto de tensión entre nuestro país y Gran Bretaña por la soberanía sobre el territorio.

El apoyo de China al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas

“China apoya firmemente la legítima reivindicación de soberanía de Argentina sobre las Malvinas y siempre ha abogado por la resolución de las disputas territoriales entre países mediante negociaciones pacíficas”, expresó Sun Lei, según una publicación en el sitio oficial, y agregó: “Esperamos que el Reino Unido responda positivamente a las demandas de Argentina, retome el diálogo y las negociaciones lo antes posible y encuentre una solución pacífica, justa y duradera de conformidad con las resoluciones pertinentes de la ONU.

Sun Lei, el embajador y representante permanente adjunto de China ante el Organismo. Embajada de China en Argentina

“La Parte china reiteró su firme respaldo al reclamo de soberanía de la República Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas, y siempre sostiene que las disputas territoriales entre Estados deben resolverse mediante negociaciones pacíficas”, publicó la Embajada de China en la Argentina en sus redes sociales.

Reino Unido protegerá a empresas en las Islas Malvinas

Mientras tanto, el Gobierno del Reino Unido anunció que protegerá a empresas y ciudadanos británicos de las sanciones por parte de Argentina en relación con la explotación petrolera en la cuenca de Sea Lion, en aguas de las islas Malvinas. En un comunicado divulgado este martes por el Ministerio británico de Exteriores, el Reino Unido reafirmó su apoyo al derecho de los habitantes de las islas a la libre determinación y al desarrollo económico.

Las medidas del Gobierno británico tienen como objetivo proteger a las empresas para que puedan seguir tomando decisiones comerciales de conformidad con la legislación del Reino Unido. Ese mismo Gobierno autorizó a las empresas Navitas (israelí) y Rockhopper (británica) para que avancen con la extracción de hidrocarburos en el yacimiento Sea Lion.

Argentina pide al Tribunal del Mar medidas contra proyecto petrolero en las Malvinas

Argentina solicitó el martes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que disponga medidas contra el proyecto liderado por la petrolera israelí Navitas en las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama el país suramericano.

“Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”, informó en un comunicado el Ejecutivo de Javier Milei.

Según el comunicado, “la solicitud presentada ante el Tribunal del Mar busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.

El Gobierno de Javier Milei anunció el pasado 28 de septiembre que iniciaría un pedido de arbitraje con base en lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), un tratado de 1982 cuyo órgano para resolver controversias es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania.