En esta noticia La dura crítica de Pichetto a Milei: la economía de la dictadura

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto volvió a cuestionar con severidad la política económica del gobierno encabezado por Javier Milei. El legislador comparó el plan actual con la estrategia implementada durante la última dictadura militar por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz.

El referente parlamentario de Diputados enumeró las medidas aplicadas en el sector público y privado. Además, en una entrevista con Código Doman por canal 9, detalló que el congelamiento de paritarias y la pérdida de puestos de trabajo no lograron reactivar la actividad comercial.

La dura crítica de Pichetto a Milei: la economía de la dictadura

“Ajustaron al sector privado, bajaron las paritarias, echaron gente del sector público y, sin embargo, no hubo reactivación”, sostuvo el legislador que preside actualmente el bloque Hacemos Coalición Federal en la cámara baja tras alejarse del PRO.

En esta oportunidad, Pichetto fundamentó su dura postura al remarcar los paralelismos históricos con la etapa económica final del proceso militar. A través de esta afirmación, el diputado remarcó que las medidas de austeridad resultaron ineficaces para recuperar el consumo. Su diagnóstico apuntó hacia el impacto negativo que genera este esquema en los trabajadores.

“La economía de Milei se parece a la última de la dictadura”, sentenció Pichetto al trazar un paralelismo directo con la gestión de Martínez de Hoz. El legislador insistió en que el plan libertario replica dinámicas utilizadas a finales de los años setenta y principios de los 80.