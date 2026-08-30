Confirmado | Llega el tren más rápido de la región: superará los 350 km/h y recorrerá todo el país en 3 horas.

El corredor ferroviario de alta velocidad que une el norte de la Península Ibérica ya cuenta con una fecha oficial. Durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada en La Rábida (Huelva), el primer ministro portugués, Luís Montenegro, confirmó su confianza en que la línea Lisboa–Oporto–Vigo esté finalizada en 2033, cumpliendo así con los plazos acordados con Europa y con el lado español del proyecto.

La declaración despeja semanas de incertidumbre sobre la prioridad del país vecino. Entre conectar primero con Madrid o con Galicia, Portugal tiene claro su enfoque.

Priorizará el norte. Carlos Fernandes, vicepresidente de Infraestructuras en Portugal, lo explicó de manera directa: el proyecto “desarrolla nuestro país y la centralidad de nuestras ciudades y no la centralidad de otras ciudades ibéricas”.

Llega el tren más rápido de la región: superará los 350 km/h y recorrerá todo el país en 3 horas. Shutterstock / ChatGPT

Cambios en la nueva línea de alta velocidad

El impacto más inmediato será evaluado en cuestión de minutos. El trayecto entre Vigo y Oporto, que en la actualidad toma 2 horas y 20 minutos, se verá reducido a únicamente 50 minutos una vez que la línea de alta velocidad se active.

La conexión entre Vigo y Lisboa, que actualmente resulta prácticamente inviable sin transbordos, se completará en un tiempo aproximado de 140 minutos.

Para que el proyecto avance, su éxito no solo depende de Portugal. España deberá edificar una salida de alta velocidad entre Vigo y Tui en el tramo que conecta la red española con la lusa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció en la misma cumbre que “algunas inversiones deben ser aceleradas y agilizadas”, asegurando el compromiso de España con el proyecto.

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La inversión en el corredor atlántico y el apoyo de Europa

El corredor atlántico no es un proyecto nuevo. Ha estado en consideración durante casi tres décadas, siendo la crisis económica de 2012 el principal punto de inflexión, lo que llevó a la interrupción de las tuneladoras en Vigo y a la postergación de la construcción de la salida sur, que conectaría el Eje Atlántico con la red portuguesa.

La Unión Europea ha destinado aproximadamente 250 millones de euros al corredor atlántico, mientras que el proyecto Madrid–Lisboa ha acumulado más de 750 millones de euros en fondos europeos.

El plan total de alta velocidad entre Lisboa, Oporto y Vigo ya había alcanzado 11.000 millones de euros de inversión a finales de 2023, con otros 3.000 millones adicionales proporcionados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en forma de créditos blandos.

La conexión Madrid–Lisboa no llegará hasta 2034

La confirmación de la prioridad gallega no implica que la conexión con Madrid se descarte, sino que se realizará posteriormente. La interconexión entre las dos capitales ibéricas está proyectada para 2034, con la finalidad de completar el trayecto en aproximadamente tres horas.

El primer paso consistirá en disponer en 2030 de una línea de trenes convencionales que facilite el viaje entre ambas ciudades sin necesidad de transbordos, eliminando así el cambio de vía que actualmente obliga a detener los trenes en la frontera.

La conexión se integra en la estrategia de la Comisión Europea de fomentar el uso del tren en detrimento del avión en trayectos de media distancia. Completar el recorrido Madrid–Lisboa en 180 minutos constituiría un impacto directo sobre el tráfico aéreo en uno de los corredores más frecuentados de la Península.