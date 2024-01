Bukele y las elecciones en El Salvador: ¿qué se vota el próximo domingo, quiénes son los candidatos y cuál es el favorito?

El próximo domingo 4 de febrero se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en El Salvador, primeras en la región en 2024, y el mandatario Nayib Bukele se encamina a ganar la reelección, luego de un gobierno que se hizo popular por su lucha contra las pandillas.

Bukele asumió la presidencia en 2019 apodado como el "presidente millenial", por ser el más joven de América Latina. En un principio cautivo a la población salvadoreña con su idea innovadora de establecer al Bitcoin como moneda de pago, y luego se volcó a la lucha contra las pandillas, abriendo una mega cárcel y bajando los índices de inseguridad del país caribeño.

Igualmente, para estas elecciones no solo se pone en juego la figura de Bukele, sino la democracia de El Salvador. Debido a que durante su mandato dirigió el país bajó un régimen de excepción que se prorrogó por casi dos años, por sus irrupciones en el Congreso con militares y policías armados, y por su última acción de pedir licencia de sus cargos a fines de 2023, para poder dedicarse a la campaña por la reelección y que la constitución le permita ser reelecto.

¿Quiénes son los candidatos?

Si bien Bukele es el favorito por las encuestas para ganar las elecciones, hay cinco candidatos que se presentarán para competirle:

Manuel Flores por FMLN (izquierda salvadoreña): el FMLN gobernó el país de 2009 a 2019. A Manuel Flores se lo conoce como "El Chino Flores", tiene 58 años, es un exguerrillero que luego de la firma de los acuerdos de paz en enero de 1992 se dedicó a la política. Se desempeñó como alcalde del municipio de Quezaltepeque de 2003 a 2012 y luego como diputado de la Asamblea Legislativa de 2012 a 2021.

Joel Sánchez por Arena (derecha salvadoreña). Este partido gobernó el país por 20 años de 1989 a 2009. Sánchez es un empresario de 55 años y sin trayectoria política.

Luis Parada por Nuestro Tiempo (partido conservador). Es un exmilitar con experiencia en litigios internacionales. Defendió a El Salvador en sucesivas querellas contra el Estado ante el Centro Internacional de Arbitrajes Relativos a Inversiones del Banco Mundial (CIADI). En febrero de 2020 renunció a su grado de capitán del ejército tras el ingreso de militares armados al Congreso salvadoreño el 9 de febrero durante una reunión convocada por el presidente Bukele, según AP.

Javier Rendero por Fuerza Solidaria, es un médico ginecólogo de 60 años, y su carrera en la política es breve, con una candidatura a alcalde para la ciudad de San Miguel, en el oriente del país, postulado por la derechista Arena en 2018 y también fue miembro del consejo municipal de San Miguel.

Marina Murillo por Fraternidad Patriótica Salvadoreña. Es la única candidata mujer. En sus inicios trabajó en la Comisión Nacional de Restauración de Áreas.

La última vez que El Salvador contó con una mujer como candidata a la presidencia fue en 1994 cuando participó Rina Victoria Escalante de Rey Prendes, con el Movimiento Auténtico Cristiano.

Elecciones en El Salvador: ¿cuál es el candidato favorito a ganar?

La última encuesta antes del domingo fue de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dirigida por jesuitas, y marcó una amplia ventaja a Nuevas Ideas, el partido de Bukele.

Según el sondeo, el 81,9% votaría por el partido oficialista, 4,2% por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y 3,4% por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Nuestro Tiempo aparece con 2,5%, Fuerza Solidaria con el 1,1% y Fraternidad Patriótica Salvadoreña (FPS) con el 1%.

El 3% dijo que se abstendrá y otro 3% que anulará el voto. Los cálculos del estudio de la UCA otorgan 57 de los 60 escaños del Congreso a Nuevas Ideas.

Bukele llega a esta elección bajo las acusaciones de inconstitucionalidad, por su maniobra de pedirse licencia y dejarle el cargo presidencial a Claudia Juana Rodríguez de Guevara, y de estar instalando un modelo autoritario en El Salvador.

"Lo de Nayib Bukele es desmantelar una democracia y voy avanzando en un gobierno autoritario, pero con pleno apoyo popular", sentenció el politólogo Zovatto.

Según una encuesta de opinión regional, el 54% de los latinoamericanos están de acuerdo con la afirmación: "No me importaría que un gobierno no democrático tomara el poder, siempre y cuando resolviera los problemas".

"Muestra cómo puedes desmantelar una democracia con apoyo a la fuerza popular. Cómo podes violentar los derechos humanos, cómo podes debilitar el Estado de Derecho, si es que vos llegas a poder darle resultados a la ciudadanía en aquellos temas que la ciudadanía tiene alta prioridad", explicó el experto en elecciones y democracia Zovatto.

Por lo que la reelección de Bukele no tendría un impacto negativo en la población de El Salvador, si se siguen mejorando los índices de inseguridad y homicidio.