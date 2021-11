Brasil: la inflación será el principal problema en 2022 según el ministro de Economía

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, pronosticó que en 2022 -cuando el presidente Jair Bolsonaro se juegue la reelección, probablemente contra el expresidente Luiz Inácio ‘Lula' da Silva- la inflación será el principal problema para la mayor economía de la región.

"El problema no será el bajo crecimiento, sino la inflación resistente. La inflación será probablemente un poco más alta de lo que se prevé, pero el crecimiento también será más alto de lo que se prevé, así que ya veremos. No hago previsiones, me burlo de ellas, de las equivocadas ", dijo el ministro en inglés mientras participaba en un evento virtual patrocinado por un banco brasileño.

Guedes dijo que el equipo económico no planea interferir en los precios mediante nuevas regulaciones y que actualmente la única política para tratar de contener la inflación es la suba de tasas por parte del Banco Central de Brasil (BCB).

Malas señales para Brasil: el Gobierno recortó la proyección de crecimiento y subió la de inflación



En lo que va de este año, el BCB ya subió seis veces la tasa de interés de referencia brasileña, Selic, desde un mínimo histórico de 2% hasta el actual 7,75%, en su intento por frenar la escalada de precios. Como contrapartida, los costos de endeudarse están subiendo cada vez más y no se descartan nuevos aumentos de la tasa antes de fin de año.

El último boletín Focus del banco central -una encuesta semanal que hace el banco entre más de 100 entidades financieras y analistas-, proyecta un crecimiento del PBI de 0,9% en 2022 y una inflación (IPCA) de 4,8%.

Brasil: la inflación subió casi 11% en el último año y marcó el octubre más alto desde 2002



Las proyecciones están en línea con los cálculos oficiales: esta semana, el Ministerio de Economía recortó sus pronósticos de crecimiento para este año y el próximo, mientras que elevó su proyección de la tasa de inflación, reconociendo en parte el previsto deterioro de las condiciones económicas en el mediano plazo . Se estima que la inflación cerrará en 9,7% este año (desde el 7,9% proyectado previamente) y en 4,7% en 2022 (desde el 3,75% del cálculo anterior).

" La mejor solución es dejar que el mercado actúe, y cualquier disfunción se resuelve con transferencia de ingresos", dijo Guedes, y agregó: "Si suben los precios del petróleo y de la energía, es parte de la solución porque atrae la inversión".

La alta inflación vuelve a Brasil: "Cada semana hay precios diferentes"



El aumento de la garrafa, la electricidad y los combustibles es uno de los factores que está impulsado los precios. Brasil está atravesando su propia crisis energética luego de que la peor sequía en casi 100 años, recortara la producción hidroeléctrica.

Por otra parte, Guedes defendió el plan social Auxílio Brasil - un plan de 400 reales o u$s 71 para 17 millones de familias, que suscitó polémica porque modifica la ley del techo fiscal, uno de los pilares de la economía brasileña- como una herramienta para proteger a los hogares pobres de la inflación. El proyecto ha generado polémica porque el gobierno planea activarlo en la previa de las elecciones presidenciales de 2022.